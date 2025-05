Ponte sullo Stretto, Ciucci annuncia: “oggi nuovo parere positivo del Mase, stiamo lavorando a mille” | INTERVISTA

StrettoWeb

Un primo incontro che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti definisce “molto proficuo” è avvenuto presso la Prefettura di Reggio Calabria tra il vicepremier e titolare del dicastero, Matteo Salvini, e i rappresentanti delle istituzioni e le autorità della città dello Stretto. Si è trattato della prima tappa del tour anti-mafia in vista dei lavori per il Ponte. Soddisfatto anche Pietro Ciucci, Ad della “Stretto di Messina”: “due incontri molto positivi in cui sono stati coinvolti imprenditori, ordini professionali, istituzioni, forze dell’ordine”.

“Stiamo lavorando a mille per rispettare la scadenza del Cipess. Intanto, il Mase, proprio oggi, ha dato parere favorevole per quanto riguarda la valutazione di incidenza ambientale. I sindaci Falcomatà e Caminiti? Interlocuzione positiva. I ricorsi presentati? Abbiamo rispettato tutte le normative, ci difenderemo, in caso, nelle sedi opportune. Opere compensative? Si, ci saranno”, puntualizza Ciucci.