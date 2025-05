Playout Serie C, i risultati delle gare di ritorno: verdetti ufficiali, chi si salva e chi scende in D

StrettoWeb

Nuovi verdetti sono ufficiali in Serie C. Si sono infatti concluse le gare di ritorno dei playout, giocate tra il pomeriggio e questa sera. Cinque gare le gare in programma. Per le squadre in casa oggi, vantaggio del fattore campo e della salvezza in caso di identico risultato nei gol fatti e di doppio pari, per via del miglior posizionamento in classifica. Il primo verdetto nel pomeriggio: 1-0 del Foggia contro il Messina e siciliani in Serie D dopo quattro anni. Retrocede il Milan Futuro, alla prima stagione di vita: 2-0 della Spal dopo l’1-0 rossonero dell’andata. Pro Vercelli e Lucchese sovvertono il risultato dell’andata e riescono a ottenere la salvezza nonostante le sconfitte in gara-1, per via del miglior posizionamento in classifica in campionato. Per la Lucchese, però, ora c’è da risolvere la questione societaria, abbastanza delicata. Si salva anche la Triestina, a cui basta il doppio 0-0 per salvarsi grazie alla miglior posizione in classifica.

Risultati playout Serie C, gare di ritorno

Questi i risultati. In rosso le squadre salve.

Sabato 17 maggio

Ore 15.00

Foggia-ACR Messina 1-0 (andata 0-0)

Ore 17.30

Pro Vercelli-Pro Patria 1-0 (andata 0-1)

Ore 20.00

Lucchese -Sestri Levante 1-0 (andata 1-2)

Spal -Milan Futuro 2-0 (andata 0-1)

Triestina -Caldiero Terme 0-0 (andata 0-0)