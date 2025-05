Playoff Serie C: Vicenza sbanca Crotone, adesso per i calabresi si fa dura

StrettoWeb

Quarti di finale dei Playoff di Serie C con il Crotone che perde in casa per 1-2 contro un Vicenza che è sembrato più forte e compatto. Grande atmosfera allo stadio Scida, con oltre 7.000 spettatori sugli spalti e 246 giunti direttamente dal Veneto. Per i calabresi adesso si fa molto dura: deve vincere a Vicenza con due goal di scarto. Con lo stesso risultato passano i veneti (non ci sono supplementari e rigori). Insomma, per la squadra di Longo serve una vera e propria impresa in un campionato dove comunque sono stati protagonisti. Il ritorno sarà mercoledì 21 maggio.

La partita

Vicenza meritatamente in vantaggio grazie alla zuccata di Leverbe, proprio alla fine del primo tempo. Gara in salita per il Crotone. Durante il corso della prima frazione i veneti sono stati più volte pericolosi, da menzionare una doppia traversa, dimostrando grande sicurezza. Nella ripresa gli ospiti sbagliano un rigore con Morra. Al 66′ pareggia il Crotone con Murano. Al 71′ la ribalta la squadra di Vecchi con Ferrari. I calabresi cercano di reagire e si rendono anche pericolosi senza riuscire a pareggiare. Dopo 6 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.