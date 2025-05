Playoff Serie C, cominciano i Quarti: i risultati delle partite d’andata. Il Vicenza vince a Crotone, perde la Ternana

StrettoWeb

I playoff di Serie C entrano nel vivo. Cominciati oggi i Quarti, ovvero il 2° turno nazionale, con quattro partite in programma. Hanno fatto il loro ingresso le seconde classificate, cioè Vicenza, Ternana e Audace Cerignola. Loro, teste di serie insieme al Pescara – la migliore classificata tra chi ha superato il turno precedente – giocheranno il ritorno in casa e avranno il vantaggio del doppio pari o dell’identico risultato tra le due sfide (in termini di differenza reti).

Intanto, però, oggi in campo le gare d’andata, con le teste di serie in trasferta. Vicenza e Pescara hanno già ipotecato la final four, sbancando rispettivamente Crotone e Pesaro. A quest’ultime servirebbe un miracolo per ribaltare il pronostico e passare. Addirittura, alla Vis Pesaro, occorrerebbe vincere a Pescara con tre gol di scarto, in virtù del 2-4 di oggi. Ternana KO in casa della Giana Erminio, pari a reti bianche tra Atalanta Under 23 e Cerignola.

FASE PLAYOFF NAZIONALE (2° TURNO) – QUARTI

Andata: domenica 18 maggio

Ore 16.00

Crotone-Vicenza 1-2

Ore 18.15

Giana Erminio-Ternana 1-0

Vis Pesaro-Pescara 2-4

Atalanta U23-Audace Cerignola 0-0

Ritorno: mercoledì 21 maggio

Ore 20.00

Ternana-Giana Erminio

Vicenza-Crotone

Pescara-Vis Pesaro

Audace Cerignola-Atalanta U23

Regolamento e tabellone final four

Le gare dei Quarti definiranno la final four, banalmente le semifinali. Qui di azzera tutto, non vale fattore campo o posizionamento in campionato. Si gioca sempre su andata e ritorno, con supplementari ed eventualmente rigori in caso di doppio pari o di identico numero di gol segnati. Sarà così anche per la finale.

FINAL FOUR

Semifinali – Andata domenica 25 maggio e ritorno mercoledì 28 maggio 2025

Finali – Andata lunedì 2 giugno 2025 e ritorno sabato 7 giugno 2025