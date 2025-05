Playoff Serie A, Datome a StrettoWeb: “Trapani non è 2ª per caso, quello che sta facendo è bellissimo” | VIDEO

StrettoWeb

Tempo di Playoff nel basket di tutto il mondo, dall’NBA alla Serie A. ‘Finali’ che arrivano anche a Reggio Calabria. In riva allo Stretto si stanno disputando le Finali Jr. NBA/Jr. WNBA FIP Schools League 2024-25. L’evento è nato dalla sinergia di Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e la National Basketball Association (NBA), la Jr. NBA/Jr. WNBA FIP Schools League. Presente a Reggio Calabria Gigi Datome con il quale abbiamo fatto una chiacchierata sul suo ritorno in città, sull’NBA e sui Playoff.

Interessante il suo pensiero sulla postseason italiana con un focus su Trapani, stella del Sud Italia che, da neopromossa, ha chiuso al 2° posto la regular season ed è avanti 2-0 al primo turno dei Playoff. I siciliani sognano uno Scudetto che sarebbe storico. “Partite combattute, ogni serie può essere decisa da un tiro all’ultimo secondo come è successo ieri a Trento. – ha dichiarato Datome ai nostri microfoni – Trapani ha fatto il suo, è andata 2-0. Se dovesse andare avanti è chiaro che ogni serie sarà diversa, cambi squadra, però ha fatto un bellissimo percorso, non arrivi seconda per caso, rischiando di arrivare prima all’ultima giornata. Sono Playoff belli da seguire, soprattutto per me che da appassionato ho il focus sui giocatori italiani“.