Playoff Serie A, Trapani si prende Gara-2 contro Reggio Emilia: sugli scudi l’ex Viola Rossato

Due gare in casa, due vittorie. Trapani non sbaglia, il Palashark non tradisce. In barba a qualsiasi elucubrazione riguardante l’inesperienza in postseason dei siciliani che, ormai, l’etichetta di matricola terribile se la sono tolta da tempo e l’hanno sostituita con quella di serie candidata a una storica vittoria dello Scudetto. Un passo alla volta però, per ora è arrivato un secondo posto in regular season che ha regalato un ottimo accoppiamento nei Playoff con tanto di fattore campo. Adesso tocca vincere.

E Trapani il suo 2/2 casalingo lo ha fatto. Dopo il successo di sabato sera in Gara-1, i siciliani di coach Repesa hanno messo a segno la seconda vittoria in Gara-2, ben più larga, 102-88. Parte meglio Reggio Emilia nel primo quarto (19-24), come in Gara-1, punteggio quasi ribaltato sul finire del primo tempo (23-19). Nel secondo tempo Trapani è strabordante: 60 (!) punti in 20 minuti contro i 45 degli ospiti, 32-20 nel solo terzo quarto che indirizza la gara.

Alibegovic firma 20 punti, Notae 16 con 9 assist, Eboua 14 con 6 rimbalzi. Menzione a parte per l’ottimo riccardo Rossato, ex talento visto con la maglia della Viola, autore di 14 punti, 5 rimbalzi e 3 assist. A Reggio Emilia non bastano i 15 di Cheatham, i 14 di Barford e la doppia doppia sfiorata da Faye con 14 punti e 9 rimbalzi. Giovedì 22, alle ore 20:00, si gioca Gara-3 a Reggio Emilia: primo match point per i ragazzi del presidente Antonini.

Risultati Gara-2 Playoff Serie A quarti di finale

Lunedì 19 maggio

Ore 20:00

Trento-Milano 70-67

Ore 20:30

Trapani-Reggio Emilia 102-88

Ore 20:45

Brescia-Trieste 92-103

Tabellone quarti di finale Playoff Serie A

Virtus Bologna-Venezia 1-0

Trento-Olimpia Milano 1-1

Trapani-Reggio Emilia 2-0

Brescia-Trieste 1-1