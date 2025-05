Pippo volA! L’ultima impresa di Inzaghi: il Pisa torna in Serie A 34 anni dopo

StrettoWeb

Pippo vola! Mancava solo la matematica certezza, mancava un piccolo punto. Pisa già sapeva, aveva festeggiato giovedì, esplodendo al gol all’81’ contro il Frosinone in cui Inzaghi ci aveva messo lo zampino. Oggi, però, c’è anche l’ufficialità, che può far esplodere la festa in città. Pisa ritorna in Serie A dopo 34 anni. E i meriti sono, soprattutto, di Pippo Inzaghi, che da uomo d’area si trasforma in uomo promozioni.

E’ la seconda in A, dopo quella col Benevento; terza in assoluto se si considera anche il salto in B col Venezia. Con un gioco vincente e offensivo, con una mentalità da grande, l’ex Reggina regala un sogno alla città toscana e si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa dopo gli ultimi anni, soprattutto tra Brescia, Reggio Calabria e Salerno. Con un progetto solido, serenità nell’ambiente e la squadra giusta, “Superpippo” è una certezza in Serie B.

Ossessionato dalla vittoria, solo per questa volta, Inzaghi si sarà fatto andare bene anche la sconfitta patita per 1-0 in casa del Bari. Un ko indolore per i toscani, visto il risultato maturato a Reggio Emilia con la Reggiana vincitrice per 2-1 sullo Spezia: serviva mantenere la distanza invariata, +9, con due giornate dal termine. Missione compiuta. Il Pisa ritorna in Serie A con il secondo biglietto dopo quello staccato dal Sassuolo. Neroverdi e nerazzurri sono state le due squadre dominatrici del campionato.

Il Pisa di Inzaghi è, infatti, il secondo miglior attacco della Serie B (59 gol dietro al Sassuolo) la seconda miglior difesa (32 gol, dietro lo Spezia) la seconda squadra per rendimento in casa (39 punti) e fuori casa (34 punti), in ambedue le voci dietro al Sassuolo.

Risultati 37ª giornata di Serie B

Domenica 4 maggio

Ore 15:00

Bari-Pisa 1-0

Brescia-Juve Stabia 0-0

Carrarese-Modena 2-1

Catanzaro-Sampdoria 2-2

Cesena-Palermo 2-1

Frosinone-Cittadella 1-1

Reggiana-Spezia 2-1

Salernitana-Mantova 2-0

Sudtirol-Cosenza 2-1

Ore 19:30

Cremonese-Sassuolo

Classifica Serie B

Sassuolo 81* Pisa 72 Spezia 63 Cremonese 57* Juve Stabia 54 Catanzaro 49 Palermo 48 Bari 47 Cesena 47 Modena 44 Sudtirol 44 Carrarese 44 Reggiana 41 Mantova 40 Frosinone 40 Brescia 39 Salernitana 39 Sampdoria 37 Cittadella 36 Cosenza 30 (-4)

* Una partita in meno

Programma 38ª Giornata Serie B

Venerdì 9 maggio

Ore 20:30

Cittadella-Bari

Cosenza-Cesena

Juve Stabia-Reggiana

Mantova-Carrarese

Modena-Brescia

Palermo-Frosinone

Pisa-Sudtirol

Sampdoria-Salernitana

Sassuolo-Catanzaro

Spezia-Cremonese

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.