Pippo Inzaghi “torna” calciatore e contribuisce alla vittoria del Pisa: per la Serie A manca solo un punto

StrettoWeb

La solita adrenalina. Non sta fermo un attimo, si muove, corre, esce dall’area tecnica, simula i tiri, urla, indica dove mandare il pallone. E… serve un suo calciatore rapidamente per la battuta delle rimesse laterali. Una di queste è decisiva. Pippo Inzaghi “torna” calciatore per qualche secondo. Stranamente, non da finalizzatore, dove ha stazionato per una vita in campo, ma da quasi assistman. E’ così che ha contributo, oggi pomeriggio, alla vittoria del Pisa che vale quasi la Serie A.

Siamo all’81’, contro il Frosinone, e con lo Spezia avanti nell’altra gara e vicino ad accorciare. Rimessa laterale, la palla cade vicino al tecnico, che la prende al volo e la passa subito al suo calciatore più vicino. Il quale a sua volta serve subito Meister che, a difesa ospite scoperta, scappa via verso la porta, si accentra, batte il portiere e fa esplodere una Arena Garibaldi piena in ogni ordine di posto. E’ 1-0, è gol vittoria, è Serie A ad un passo. A tre giornate dal termine, i punti dallo Spezia – vittorioso – sono nove. Liguri avanti negli scontri diretti, motivo per cui al Pisa serve un punto per la matematica. Che ovviamente arriverà, forse già domenica.

Risultati 35ª Giornata Serie B

Giovedì 1 maggio

Ore 12.30

Juve Stabia-Catanzaro 2-0

Ore 15.00

Cosenza-Bari 1-0

Mantova-Cesena 3-0

Modena-Reggiana 2-3

Palermo-Sudtirol 1-2

Pisa-Frosinone 1-0

Sampdoria-Cremonese 0-0

Spezia-Salernitana 2-0

Ore 17.15

Cittadella-Brescia

Ore 19.30

Sassuolo-Carrarese

Classifica Serie B

Sassuolo 78* Pisa 72 Spezia 63 Cremonese 57 Juve Stabia 53 Palermo 48 Catanzaro 48 Bari 44 Modena 44 Cesena 44 Sudtirol 41 Carrarese 41* Mantova 40 Frosinone 39 Reggiana 38 Sampdoria 36 Salernitana 36 Brescia 35* Cittadella 35* Cosenza 30 (-4)

* Una partita in meno

Programma 36ª giornata di Serie B

Domenica 4 maggio

Ore 15:00

Bari-Pisa

Brescia-Juve Stabia

Carrarese-Modena

Catanzaro-Sampdoria

Cesena-Palermo

Frosinone-Cittadella

Reggiana-Spezia

Salernitana-Mantova

Sudtirol-Cosenza

Ore 19:30

Cremonese-Sassuolo

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.