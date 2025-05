Naufragio Cutro, Salvini a Reggio Calabria: “la Guardia Costiera fa il massimo per salvare vite”

StrettoWeb

“Sono sicuro la Guardia Costiera ogni giorno fa il massimo per salvare vite, e nessuno mai mi convincerà che un uomo o una donna in divisa non fa il massimo mettendo a rischio la sua vita per salvare altre vite”. Lo ha detto il vice premier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini a conclusione degli incontri avuti nella Prefettura di Reggio Calabria sul Ponte sullo Stretto.

“Un sindacato della Guardia Costiera sostiene che ho chiamato Occhiuto per fargli ritirare la richiesta di parte civile? Non sento il presidente Occhiuto da tempo”, ribatte Salvini.