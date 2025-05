Napoli, i numeri della festa Scudetto: 10 rapine, 7 aggressioni, 3 feriti

StrettoWeb

Una festa scatenata quella dei tifosi del Napoli che, nella serata di ieri, hanno celebrato il 4° Scudetto della loro storia. Chi non è riuscito a trovare un biglietto per il “Maradona” si è riversato in Piazza del Plebiscito per seguire la partita contro il Cagliari, vinta per 2-0, che ha consegnato lo Scudetto a Lukaku e compagni. Poi tutti in strada per una festa durata tutta la notte, nella quale, purtroppo, non sono mancati anche gli episodi negati.

I numeri parlano di 10 le rapine consumate, 7 le aggressioni denunciate, 4 le auto recuperate, 3 i feriti, 2 gli interventi in aiuto a persone in difficoltà, e un sequestro di armi.

A dirla tutta, il primo caso riguarda addirittura il prepartita: a Fuorigrotta, intorno alle 20:00, fuori dallo stadio “Maradona”, alcune persone hanno lanciato bottiglie in vetro, una delle quali si è infranta su un veicolo del 14 Battaglione Carabinieri Calabria. Lievi danni di carrozzeria sulla fiancata destra. Nessun ferito. Indagini dei militari dell’Arma che hanno acquisito le immagini dai sistemi di videosorveglianza presenti.

Alle 00:20, nel quartiere di Poggioreale, intervento in via Sambuco dove poco prima un uomo di 47 anni incensurato di Cercola aveva subito una rapina; due individui in sella a uno scooter si erano avvicinati alla vittima, anche lui alla guida di un mezzo a due ruote, l’hanno minacciata con una pistola e si sono fatti consegnare il suo scooter, colpendola alla testa con il calcio della pistola. L’uomo è stato trasferito nell’ospedale Villa Betania dove poi è stato dimesso.

A Casalnuovo, 10 minuti più tardi, un arresto per evasione. Un ragazzo di 25 anni con il volto coperto tentava di confondersi tra la folla che era in piazza nel centro città durante i festeggiamenti, ma i carabinieri lo hanno riconosciuto e, dopo una breve colluttazione, lo hanno bloccato e lo hanno portato nelle camere di sicurezza della caserma in attesa di giudizio.

Alle 2.30, i carabinieri a Napoli hanno prestato soccorso a un uomo di 28 anni di Caserta che poco prima era stato aggredito per futili motivi da uno sconosciuto e colpito al volto con un coltello. Per la vittima la lesione dello zigomo diagnosticata dai medici dell’ospedale Pellegrini.

Un’ora dopo, sempre a Napoli, i militari dell’Arma sono stati chiamati nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per una persona ferita: si trattava di un cittadino belga di 27 anni colpito con un’arma da taglio mentre si trovava a via Poerio. L’uomo è stato avvicinato da due individui in sella a uno scooter che, senza alcun apparente motivo, lo hanno colpito con un fendente alla coscia posteriore sinistra. La vittima è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. Indagini per trovare riscontri e individuare responsabili.

Alle 3.40, infine, in piazza Nazionale sono stati rinvenuti alcuni veicoli trasformati per la festa, inutilizzabili e abbandonati. In una di queste auto i militari hanno trovato una pistola scacciacani calibro 38.