Messina, shock in una gara di calcio a 5: arbitro picchiato finisce in ospedale, gara sospesa

Ancora una grave aggressione a un arbitro in Sicilia, a qualche settimana da quella a Catania, precisamente a Riposto. Questa volta l’episodio si è verificato a Spadafora, in provincia di Messina. No calcio, bensì Futsal, ma cambia poco. Per la precisione la finale di Coppa Trinacria tra Pozzogottese e UniMe. A fine primo tempo, a seguito di un provvedimento del direttore di gara verso un calciatore, quest’ultimo si sarebbe scagliato contro l’arbitro, colpendolo con schiaffi e calci. Poi lo stesso è stato portato in ospedale e per fortuna le conseguenze non sono gravi.

La Pozzogottese, con una nota ufficiale, ha preso le distanze dall’accaduto: “In seguito allo spiacevole episodio accaduto nel corso dell’ultima gara stagionale, l’A.S.D. Pozzogottese, in tutte le sue componenti, condanna e si dissocia dal gesto folle compiuto da parte del suo singolo tesserato. Si coglie l’occasione per sottolineare la nostra totale contrarietà ad ogni forma di violenza e discriminazione e vuole esprimere la propria solidarietà al signor Giuffrè, arbitro dell’incontro. Inoltre chiediamo scusa, alla federazione, alla squadra avversaria e a tutti coloro che hanno assistito a quanto successo”.

