Messina, Mondello su pista ciclabile e passeggiata a mare: “opera pienamente autorizzata”

“In merito ad alcune polemiche delle ultime ore, si riportano i chiarimenti forniti dai tecnici incaricati, che in una relazione ufficiale hanno ricostruito puntualmente l’intero iter autorizzativo e progettuale dell’opera. La relazione è a firma del Direttore dei Lavori, ing. Antonio Rizzo, del Dirigente responsabile, ing. Pietro Certo, e del RUP, ing. Pino Bertino“, afferma il vicesindaco di Messina, Salvatore Mondello. “È importante chiarire – rimarca Mondello – gli aspetti procedurali: quando si realizza un’opera pubblica, esiste una filiera tecnica ben distinta da quella politica. La parte tecnica coinvolge figure come il RUP, il direttore dei lavori, il progettista, il direttore del dipartimento e altri soggetti competenti, a cui è demandata l’intera fase progettuale ed esecutiva. La politica, invece, ha il compito di definire le strategie generali, che in questo caso sono delineate nel PUMS. La scelta di far passare l’intervento lungo la passeggiata a mare è stata condivisa ed è stata supportata da tutti i pareri necessari, incluso quello della Soprintendenza, che ha espresso un giudizio positivo sulla proposta progettuale.

“Deprecabile l’utilizzo di toni e parole offensive nei confronti di istituzioni e professionisti”

“Il progetto è stato inoltre illustrato in sede di commissione consiliare, con regolare pubblicità anche sul piano politico. Pertanto, è deprecabile l’utilizzo di toni e parole offensive nei confronti di istituzioni e professionisti. Il confronto è legittimo, ma va mantenuto nei limiti del rispetto reciproco. Prima di esprimere giudizi, sarebbe utile leggere e documentarsi”, evidenzia Mondello. “A conferma della correttezza e trasparenza dell’iter, si riportano di seguito i principali passaggi procedurali e autorizzativi: 7 aprile 2025 – Presentazione pubblica del progetto nella I Commissione Consiliare, con la partecipazione dei responsabili tecnici e dei progettisti incaricati“, puntualizza Mondello.

Autorizzazioni rilasciate

Parere favorevole della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina (autorizzazione paesaggistica n. 42580, prot. 20230202173, ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali). La Soprintendenza ha evidenziato che l’intervento è conforme ai criteri di tutela del paesaggio, approvando la sistemazione delle rampe con materiali coerenti.

Autorizzazione n. 7/2025 dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto – Concessione al Comune di Messina per la realizzazione della pista ciclabile nell’area demaniale marittima oggetto della Concessione n. 6 del 04/07/2023, destinata a pubblica passeggiata.

“I lavori in corso per la realizzazione della pista ciclabile “Cairoli – Stazione FS – Passeggiata a mare” risultano dunque perfettamente conformi al progetto esecutivo approvato e pienamente in linea con tutte le autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti”, conclude Mondello.