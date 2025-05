Messina, la Lega boccia la rimozione della scalinata della Passeggiata a Mare

StrettoWeb

Il gruppo Prima l’Italia-Lega boccia la rimozione della scalinata della Passeggiata a Marea a Messina prevista dal progetto dell’ennesima pista ciclabile e chiede rispetto per il patrimonio della città. “Nessuno nutre dubbi sulla regolarità dell’iter procedurale seguito -dichiarano i consiglieri Amalia Centofanti, Rosaria D’Arrigo e Cosimo Oteri– ma esprimiamo forti perplessità su questa scelta, che ha portato alla rimozione di una scalinata storica di indubbio valore architettonico, per far spazio a una rampa di discutibile qualità estetica e funzionale. Non si tratta di essere contrari al progresso o alla mobilità sostenibile, ma di ricordare che ogni intervento urbano deve sapersi misurare con la storia e l’identità dei luoghi”.

“Il PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato anche con il voto favorevole del partito del no a tutto PD, rappresenta uno strumento da utilizzare con la massima cautela. Non può e non deve essere applicato in maniera rigida o ideologica, ma calibrato attentamente in base alle reali esigenze del nostro territorio, evitando interventi standardizzati che snaturano i luoghi e producono più danni che benefici. Tra l’altro, durante le discussioni in Commissione Mobilità e Trasporti sul progetto, nessuno ci aveva detto che lo stesso prevedeva la distruzione di una scalinata quasi centenaria per costruire una rampa. Il patrimonio della nostra città – concludono i tre consiglieri- merita rispetto, attenzione e, soprattutto, una visione che sappia coniugare sviluppo e memoria. In futuro, invitiamo l’amministrazione comunale e gli enti competenti a riflettere sull’importanza di soluzioni progettuali più armoniche, inclusive e rispettose della nostra identità urbana”.