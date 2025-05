Lamezia Terme, Salvini sull’adesione di Mussolini alla Lega: “ogni nuovo ingresso è benvenuto”

StrettoWeb

Alessandra Mussolini lascia Forza Italia per passare alla Lega. L’annuncio è stato dato nel corso del direttivo regionale del Carroccio del Lazio, alla presenza del vicesegretario federale e sottosegretario Claudio Durigon. “Mussolini? Ogni nuovo ingresso per me è il benvenuto. Se qualcuno condivide l’idea di futuro, di lavoro, di Italia della Lega, non stiamo a fermarci sui cognomi, quindi benvenuta”. Così Matteo Salvini sull’adesione alla Lega dell’ex parlamentare di Forza Italia, durante la visita a Lamezia Terme.