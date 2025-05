Alessandra Mussolini lascia Forza Italia e passa alla Lega

Alessandra Mussolini lascia Forza Italia per passare alla Lega. L’annuncio è stato dato nel corso del direttivo regionale del Carroccio del Lazio, alla presenza del vicesegretario federale e sottosegretario Claudio Durigon. “Nei prossimi giorni – si legge in una nota della segreteria della Lega del Lazio – incontreranno il segretario federale Matteo Salvini per formalizzare le adesioni, insieme al segretario regionale del Lazio Davide Bordoni” .

“Sarà anche l’occasione per scambiare opinioni, idee e fissare le prossime iniziative da portare avanti sul territorio insieme alla squadra della Lega di Roma e nel Lazio”, conclude la nota.