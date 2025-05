E’ guerra tra India e Pakistan: situazione di massina tensione, si aggrava il bilancio di morti e feriti | FOTO

StrettoWeb

Sono saliti a 31 i morti in Pakistan per l’attacco con missili lanciato dall’India. È quanto riferisce il portavoce dell’esercito del Pakistan, il tenente generale Ahmed Sharif, precisando che 26 civili, fra cui donne e bambini, sono stati uccisi in diverse località del Paese e altri 5 civili sono morti lungo la Line of Control, cioè il confine de facto che divide la regione del Kashmir contesa fra India e Pakistan, a causa del fuoco delle forze indiane nella parte pakistana del Kashmir.

“India ha colpito centrali e dighe”

L’esercito pakistano ha dichiarato che una centrale idroelettrica sul suo lato del confine con il Kashmir è stata danneggiata negli attacchi mattutini dell’India. “L’India ha preso di mira anche il progetto idroelettrico Neelum Jhelum“, ha detto il portavoce militare Ahmed Sharif Chaudhry, aggiungendo che ha danneggiato parte della struttura della diga. “Quali norme internazionali, leggi di guerra e consuetudini permettono questo, che si prendono di mira le riserve idriche, le dighe e le strutture idroelettriche di un altro paese?”, ha aggiunto Chaudhry.

Modi cancella i viaggi in Europa dopo l’escalation con il Pakistan

Il primo ministro indiano Narendra Modi avrebbe annullato il tour di metà maggio in Europa, che includeva visite in Croazia, Norvegia e Paesi Bassi, a seguito al lancio della “Operazione Sindoor” in Pakistan. Lo riporta la Cnn sottolineando che le ragioni ufficiali dell’annullamento del tour non sono state rese note.

Spazio aereo e scuole chiuse

La compagnia aerea indiana SpiceJet ha annunciato che alcuni aeroporti dell’India settentrionale rimarranno chiusi fino a nuovo avviso. Il premier del Punjab pakistano, Maryam Nawaz, ha dichiarato che per motivi di sicurezza pubblica, gli istituti scolastici in tutto il Punjab rimarranno chiusi oggi.

Schianto di un aereo non identificato

Almeno una persona è morta e altre nove sono rimaste ferite nello schianto di un aereo non identificato e nel successivo incendio nel villaggio di Aklian Kalan, nel distretto di Bathinda nel Punjab indiano. La vittima è stata identificata come Govind, originario di Charkhi Dadri, in Haryana, che lavorava come bracciante agricolo. L’aereo si è schiantato nei campi di grano, a circa 500 metri dal centro abitato, intorno alle 2 del mattino.

Cina: “allentare le tensioni India-Pakistan”

La Cina è disponibile a “svolgere un ruolo costruttivo” per allentare le tensioni tra l’India e il Pakistan. E’ quanto ha detto il portavoce ministero degli Esteri Lin Jian, nel corso del briefing quotidiano. Russia: “grande preoccupazione” Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato di essere “profondamente preoccupato per l’escalation del confronto militare tra India e Pakistan” e di aver “invitato entrambi i paesi a dar prova di moderazione” in modo da “evitare una ulteriore escalation nella regione”. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. In una nota pubblicata sul sito web del ministero degli Esteri russo, Mosca ha poi condannato tutte le forme di terrorismo

