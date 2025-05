Giuseppe Conte a Rende: “al fianco di Rossella Gallo, la legalità è il nostro cavallo di battaglia”

StrettoWeb

Si è conclusa la giornata in Calabria, in vista delle imminenti elezioni comunali, dell’ex premier Giuseppe Conte. Dopo l’evento a Lamezia Terme al fianco di Doris Lo Moro, si è recato a Rende per un altra iniziativa di campagna elettorale. “Qui abbiamo presentato una giovane candidata che è molto brava e preparata. La legalità e l’etica pubblica sono i nostri cavalli di battaglia. Se a Rende non si è creato il campo largo, vuol dire che non sono stati condivisi alcuni obiettivi strategici”, evidenzia Conte.

Il Movimento 5 Stelle a Lamezia è in coalizione con l’intero centrosinistra, mentre nella cittadina in provincia di Cosenza, il centrosinistra è diviso.