Conte a Lamezia: “pronti a costruire un’alternativa al centrodestra”

StrettoWeb

“Lamezia Terme apripista per un’alternativa al governo del centrodestra? Non solo Lamezia. Noi ovunque lavoriamo per un’alternativa a queste forze di destra che peraltro adesso si stanno cimentando a livello nazionale da ben tre anni”. E’ quanto ha detto il leader del Movimento 5 Stelle ed ex premier, Giuseppe Conte, commentando la coalizione con il Pd a sostegno di Doris Lo Moro, candidata sindaco del centrosinistra. “Qui – spiega – è stata una scelta giusta. C’è un progetto, c’è una coalizione che si è raccolta attorno a degli obiettivi chiari e precisi e, vorrei sottolineare, anche la condizione storica di questa comunità”.

“E’ una progetto che nasce anche da un’asticella molto alta per quanto riguarda l’etica pubblica, il principio di legalità, il contrasto del malaffare e della corruzione. E poi c’è un’interprete assolutamente affidabile, una persona che si è già distinta in passato, si è già cimentata a livello locale e anche nazionale, quindi assolutamente affidabile, la candidata Lo Moro”, conclude Conte.