Germania, Merz eletto cancelliere al secondo turno con 325 voti dopo il flop di questa mattina

StrettoWeb

Friedrich Merz è stato eletto cancelliere dal Bundestag al secondo turno. Ha ottenuto 325 voti favorevoli, per raggiungere la maggioranza e diventare cancelliere ne erano necessari 316. Merz non aveva raggiunto la maggioranza per essere eletto al primo scrutinio. Gli erano mancati 18 voti dalle file della sua maggioranza. Per il leader dell’Unione avevano votato 310 parlamentari a favore, 307 contro, 3 si erano astenuti e un voto era risultato non valido. A differenza del primo turno di votazioni di questa mattina, quando ogni deputato è stato chiamato nominalmente, per il secondo turno i deputati devono lasciare la plenaria e mettere la loro croce in una cabina elettorale nell’atrio.

È la prima volta dal 1949 che un cancelliere non viene eletto al primo scrutinio in Germania

È la prima volta dal 1949 che un cancelliere non viene eletto al primo scrutinio in Germania. A ricordarlo sono diversi siti dei media tedeschi, fra cui der Spiegel che pubblica tutte le votazioni dal primo mandato di Adenauer alla elezione di Olaf Scholz nel 2021. Nel 1949, si ricorda anche sulla Welt, Adenauer fu eletto soltanto grazie al proprio voto, che gli permise di raggiungere il quorum di 202 voti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.