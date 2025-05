Caos politico in Germania: i franchi tiratori bocciano Merz, sorpresa al Bundestag

StrettoWeb

Friedrich Merz non ha raggiunto la maggioranza per essere eletto cancelliere dal Bundestag al primo scrutinio. Al Bundestag, il parlamento tedesco, sarebbero mancati 18 voti dalle file della sua maggioranza per l’elezione a cancelliere. Per il leader dell’Unione hanno votato 310 parlamentari a favore, 307 contro, 3 si sono astenuti e un voto è risultato non valido (erano necessari 316 voti). I gruppi parlamentari della Grosse Koalizion, formata da Unione (Cdu-Csu)e Spd avrebbero avuto 328 voti a disposizione.

La seduta del Bundestag è stata quindi sospesa. I gruppi parlamentari stanno ora discutendo sul da farsi. Secondo il vicepresidente della CDU, Silvia Breher, oggi non ci sarà un nuovo voto; il secondo turno potrebbe svolgersi mercoledì. È la prima volta nella storia della Repubblica Federale Tedesca che un candidato cancelliere viene bocciato al primo turno.

I prossimi passaggi

Una seconda votazione deve essere effettuata entro quattordici giorni. Se neanche nella seconda votazione sarà raggiunta la maggioranza del cancelliere, il quorum per la terza è ridotto alla maggioranza semplice. Se nella terza votazione il candidato non dovesse ottenere la maggioranza semplice, assumerebbe grande rilevanza la figura del Presidente federale, Frank-Walter Steinmeier.

“Alleanza debole”

“Questo mostra su quale debole fondamenta sia costruita la piccola coalizione costituita da Unione e dall’Spd, che i cittadini non avevano votato”, scrive su X il leader di Afd Alice Weidel. “È la prima volta che accade una buona cosa positiva, perché una truffa elettorale di questa portata non può accadere, non si può diventare cancelliere in questo modo”, aggiunge.

“Fulmine a ciel sereno”

Per la capogruppo dei liberali al Parlamento Ue, la francese Valerie Hayer, “quello che è successo stamattina è un fulmine a ciel sereno, non era mai successo nella storia tedesca. In Europa come in Germania c’è un paesaggio politico frammentato e teso, la mancata elezione di stamattina è stata una cosa veramente inattesa. L’Europa ha bisogno di una Germania stabile. La coppia franco-tedesca deve essere il motore dell’Europa che sta cambiando”.

