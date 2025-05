Tre-pani! Gara-3 alla Shark: Reggio Emilia eliminata, storica semifinale Playoff!

StrettoWeb

Più forti della penalizzazione, più forti delle polemiche, più forti della prima gara di Playoff lontana dal PalaShark, già decisiva. Arriva la terza vittoria consecutiva che, in postseason, corrisponde a un biglietto di sola andata verso il turno successivo. Trapani Shark non smette di stupire. La neopromossa terribile è arrivata alla prima, incredibile, semifinale dei Playoff della sua storia. E lo ha fatto battendo per la terza volta, la 5ª in stagione, Reggio Emilia.

Per la prima volta il primo set è andato ai siciliani, fin qui sempre sotto in avvio, seppur gli emiliani abbiano chiuso avanti 46-44 il primo tempo. Ancora una volta, il talento dei siciliani viene fuori alla distanza e nella ripresa fa la differenza: 22-27 nel terzo periodo, 15-19 nel quarto. Finisce 83-90 per i ragazzi di Repesa. Galloway best scorer per i granata con 19 punti. Sono 17 per Notae (6° uomo extra lusso). Robinson, fresco di Dream Team LBA, firma 13 punti, 5 rimbalzi e 9 assist sfiorando la doppia doppia che viene, invece, raggiunta da Horton (11 punti e 10 rimbalzi). A Reggio Emilia non bastano i 24 di Barford e i 16 di Winston.

Risultati Gara-3 quarti di finale Playoff

Giovedì 22 maggio

Ore 20:00

Reggio Emilia-Tapani 83-90

Ore 20:30

Olimpia Milano-Trento

Ore 20:45

Trieste-Brescia

Venerdì 23 maggio

Ore 20:45

Virtus Bologna- Venezia

Tabellone quarti di finale Playoff

Virtus Bologna-Venezia 2-0

Trento-Olimpia Milano

Trapani- Reggio Emilia 3-0

Reggio Emilia Brescia-Trieste 1-1