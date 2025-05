Foggia-Messina, ordinanza del sindaco sul match trasmesso al maxischermo al “Franco Scoglio”: i divieti su sicurezza e viabilità cittadina

StrettoWeb

“In occasione della trasmissione su maxischermo della partita ACR Messina – Foggia, valevole per il ritorno dei play-out del Campionato di Serie C, in programma sabato 17 maggio 2025, alle ore 15.00, presso lo Stadio “Franco Scoglio”, con Ordinanza Sindacale n° 99 del 13.05.2025, sono state disposte alcune misure a tutela della sicurezza pubblica e della viabilità cittadina“. Comincia così la nota del Comune di Messina in merito all’ordinanza del sindaco per il match di sabato, trasmesso allo stadio attraverso l’installazione del maxischermo.

“Al fine di consentire lo svolgimento dell’evento e garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, il Sindaco ha disposto per la sicurezza pubblica i divieti:

di vendita, somministrazione e cessione a terzi – a qualsiasi titolo – di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5%;

di vendita e somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine, contenitori di vetro o recipienti di plastica con tappo, incluso il divieto di utilizzo anche se di provenienza personale;

di utilizzo di spray al peperoncino all’interno dello stadio e in un raggio di 500 metri dallo stesso impianto sportivo. I suddetti divieti saranno in vigore a partire da tre ore prima e fino a due ore dopo la conclusione dell’evento.

Per agevolare la partecipazione all’iniziativa della visione collettiva allo Stadio tramite maxischermo, il Comune ha chiesto alla società Postoriservato.it – incaricata della gestione dei titoli di ingresso – di offrire gratuitamente il servizio di prenotazione online, disponibile fino alle ore 20 di venerdì 16 sul portale Postoriservato.it.

Inoltre a supporto dell’afflusso e del deflusso dei partecipanti sono state adottate disposizioni viabili, valide dalle ore 11.00 alle ore 20.00 del 17 maggio, e comunque fino alla normalizzazione del transito veicolare e pedonale. In particolare, vigeranno i divieti:

di sosta h24 con rimozione coatta nel tratto antistante l’ingresso “Curva Sud”, spogliatoi, “Tribuna B” e lungo la strada tra “Curva Sud” e “Tribuna C”;

di transito veicolare nella strada arginale di accesso al Palasport e allo stadio “F. Scoglio”, subito dopo l’ingresso per il parcheggio “giallo”, eccetto veicoli a servizio di persone con disabilità, con transennatura a cura del Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Manutenzione Strade ed Impianti e gestione a cura degli steward;

di transito veicolare nella strada antistante l’ingresso “Curva Sud”, spogliatoi e “Tribuna B”, eccetto veicoli autorizzati e veicoli a servizio di persone con disabilità, nel tratto tra la strada arginale e l’anello perimetrale. Sarà invece consentito il transito sulla strada arginale (via degli Agrumi) per i veicoli diretti al “parcheggio giallo”, con accesso dal varco situato sulla stessa via; mentre saranno chiusi gli accessi ufficiali al parcheggio giallo dalla strada perimetrale dello stadio e della rampa di accesso agli spogliatoi.

Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione e al rispetto delle disposizioni impartite, al fine di garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento”.

