Foggia-Messina, maxi schermo al “Franco Scoglio”: le FOTO live dallo stadio

Ansia, adrenalina e concentrazione, dopo tanta attesa. Non ci sono tifosi messinesi a Foggia, allo “Zaccheria”, per via del divieto imposto in occasione della gara di ritorno dei playout di Serie C. Ma la città ha chiesto la possibilità di poter seguire comunque tutti insieme la gara e l’amministrazione ha accontentato. Installato il maxi schermo nel terreno di gioco dello stadio “Franco Scoglio”. I tifosi avrebbero dovuto guardare la gara dal terreno di gioco, ma a causa delle condizioni meteo è stato negato l’accesso sul manto erboso: unico accesso quello della Curva. E tutto ciò nonostante la bella giornata odierna.

La risposta non sembra essere delle migliori. Rispetto alle diverse migliaia di supporters nelle ultime gare interne, la risposta al maxi schermo è tiepida. Tanti tifosi hanno preferito guardarla a casa, con amici o magari da soli, sopraffatti dalla tensione per un match delicato. Al momento in cui scriviamo, tra l’altro, gara già in salita per i siciliani: Foggia avanti 1-0 per via del gol dell’ex Emmausso. Al Messina servono due gol per ribaltarla.