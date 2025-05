Foggia-Messina, commozione allo “Zaccheria”: si rivede Matteo, il superstite dell’incidente che portò alla morte di 4 tifosi

StrettoWeb

Attimi di profonda emozione si sono vissuti allo stadio Zaccheria di Foggia, poco prima dell’inizio del delicato spareggio play out tra Foggia e Messina. A commuovere l’intero impianto sportivo è stato il toccante omaggio riservato a Matteo, il giovane tifoso rossonero sopravvissuto al terribile incidente stradale avvenuto il 13 ottobre scorso nei pressi di Potenza. In quella tragica giornata, quattro giovanissimi sostenitori del Foggia persero la vita mentre si recavano, con grande entusiasmo e amore per la loro squadra, a seguire la trasferta lucana. Matteo fu l’unico a salvarsi da quel drammatico schianto che sconvolse non solo la comunità foggiana, ma tutto il mondo del calcio, lasciando un segno indelebile nei cuori di tifosi, società e appassionati.

Oggi, a distanza di mesi, il giovane è tornato in tribuna e ha ricevuto l’abbraccio ideale di tutta la sua città. Prima del fischio d’inizio, Matteo ha compiuto un emozionante giro di campo, accolto da un lungo applauso partito dalle tribune e proseguito senza sosta. Tutto lo stadio si è alzato in piedi per omaggiarlo. L’abbraccio collettivo a Matteo ha rappresentato non solo un gesto di affetto verso un ragazzo segnato da un destino crudele, ma anche un modo per tenere vivo il ricordo di quei quattro giovani tifosi che hanno perso la vita inseguendo una passione.