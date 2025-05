Finale Playoff Serie B: Spezia e Cremonese si giocheranno l’ultima promozione in A

StrettoWeb

Cala il sipario sulle due semifinali dei Playoff di Serie B. Le gare di ritorno hanno decretato quelle che sono le due finaliste pronte a occupare l’ultimo posto libero nel treno che porta direttamente in Serie A. Spezia e Cremonese si giocheranno la finale Playoff di Serie B. Il primo pass lo stacca la Cremonese che alle 17:15 scende in campo allo “Zini” contro la Juve Stabia, decisa a ribaltare il 2-1 dell’andata in Campania.

I grigiorossi hanno rifilato un netto 3-0 agli ospiti raggiungendo, per il secondo anno consecutivo, la finale dei Playoff. Vantaggio di Castagnetti al 28′. Il rosso ad Andreoni al 59′ mette nei guai la Juve Stabia che crolla sotto i colpi di Johnsen (60′) e Vandeputte (66′).

Alle 19:30 tocca allo Spezia completare l’opera in virtù dello 0-2 ottenuto al “Ceravolo” di Catanzaro. I calabresi provano a vendere cara la pelle: gol al 31′ di Cassandro che accende le speranze di rimonta. Appena 5 minuti dopo Aurelio pareggia i conti. Al 61′ Wisnieski mette in ghiaccio partita e qualificazione.