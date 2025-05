Crotone, l’impresa non riesce: il Vicenza vince anche al ritorno, è addio playoff

StrettoWeb

Ci ha provato, ma era difficile, quasi impossibile. Il Crotone è fuori dai playoff di Serie C, per il secondo anno di fila, anche se questa volta dopo una stagione senza dubbio meno travagliata e anzi positiva. Sfortunata nel sorteggio, ha beccato forse la favorita alla vittoria di questi spareggi promozione, il Vicenza, che ha provato a strappare il primo posto al Padova nel girone A fino all’ultima giornata (lo ha avuto anche in pugno, in realtà, ma l’ha perso nella parte finale di torneo). E che fosse più forte lo aveva dimostrato all’andata, allo “Scida”, sbancato per 1-2 domenica.

Praticamente, questa sera, ai pitagorici serviva violare il campo biancorosso e farlo anche con due gol di scarto. Neanche una vittoria di misura sarebbe bastata, in virtù del fatto che gli avversari sono testa di serie e quindi hanno il vantaggio dell’identico risultato nella doppia sfida. Alla fine, comunque, non è arrivata una vittoria e neanche un pari. Come all’andata, a vincere sono i veneti, sempre di misura. Una rete di Ferrari al 20′ spiana infatti la strada ai locali, che possono gestire, spegnendo ogni già flebile speranza ai calabresi. Resta, per la squadra di Longo, il merito di una stagione altalenante all’inizio ma poi positiva, con un girone di ritorno nel segno della continuità. Ora non resta che programmare la terza stagione di fila in Serie C, con l’obiettivo che resta invariato: fare bene e rimanere tra le prime per provare il salto in cadetteria.