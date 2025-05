Playoff Serie C, giocato il ritorno dei Quarti: i risultati e il tabellone delle semifinali

StrettoWeb

Il dado è quasi tratto. Ancora qualche settimana e scopriremo chi farà compagnia a Padova, Virtus Entella e Avellino in Serie B. Si sono disputate questa sera le partite di ritorno del 2° turno nazionale (i Quarti di finale) dei playoff di Serie C, che difatti hanno delineato il quadro delle final four. Ne sono rimaste soltanto quattro, che si sfideranno ora in gare di andata e ritorno per proiettarsi poi alla finalissima.

Le gare di ritorno hanno sancito la forza delle teste di serie. In sostanza, nessuna sorpresa: la Ternana ribalta lo stop per 1-0 dell’andata, vincendo 2-0; Vicenza e Pescara vincono anche al ritorno; l’Audace Cerignola strappa un altro pari (2-2) all’Atalanta Under 23, passando il turno con due pareggi in quanto testa di serie.

FASE PLAYOFF NAZIONALE (2° TURNO) – QUARTI

Ritorno: mercoledì 21 maggio

Ore 20.00

(in rosso le squadre che hanno superato il turno)

Ternana -Giana Erminio 2-0 (andata 0-1)

-Giana Erminio (andata 0-1) Vicenza -Crotone 1-0 (andata 2-1)

-Crotone (andata 2-1) Pescara -Vis Pesaro 2-0 (andata 4-2)

-Vis Pesaro (andata 4-2) Audace Cerignola -Atalanta U23 2-2 (0-0)

Regolamento e tabellone final four

Adesso, come detto, è tempo di semifinali. Non vale più il fattore campo o il posizionamento in campionato, non ci sono più teste di serie o vantaggi vari. Si gioca sempre su andata e ritorno, con supplementari ed eventualmente rigori in caso di doppio pari o di identico numero di gol segnati. Sarà così anche per la finale.

FINAL FOUR

Semifinali

Andata: domenica 25 maggio

Audace Cerignola-Pescara

Vicenza-Ternana

Ritorno: mercoledì 28 maggio 2025

Pescara-Audace Cerignola

Ternana-Vicenza

Finali

Andata lunedì 2 giugno 2025 e ritorno sabato 7 giugno 2025