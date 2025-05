Cooperativa Messina Calcio, dopo il blocco arriva l’annuncio: c’è la data per l’atto di costituzione della società”

StrettoWeb

Ieri la pagina era stata sospesa, proprio nel giorno di un importante annuncio, poi il ripristino e l’annuncio posticipato di un giorno. “È giunto il momento di prendere in mano le sorti del Calcio Messinese! Noi siamo pronti! Mercoledì 4 giugno 2025, alle ore 16:00, presso lo studio del notaio Nunzio Arrigo, verrà sottoscritto l’Atto di Costituzione della Società Cooperativa Calcio Messina. Nascerà la nuova casa dei tifosi messinesi, uno strumento di partecipazione attiva e democratica nella gestione della principale squadra di calcio di Messina”. Così in una nota la Cooperativa Calcio Messina, che nascerà a due giorni da una scadenza che probabilmente l’ACR bucherà (quella per le iscrizioni) e a sei da quello dell’udienza fallimentare.

La Cooperativa si è già fatta conoscere da settimane, gli organizzatori hanno anche tenuto una conferenza stampa e ora arriverà l’atto di costituzione della società. “Vogliamo creare tutti assieme qualcosa che non sia di proprietà di un’unica persona, ma di chiunque desideri farne parte e abbia voglia di contribuire alla solidità e all’ambizione che una piazza come Messina merita. Democrazia, partecipazione, trasparenza, sostenibilità, competenza e passione saranno le fondamenta di questo progetto. Dimostriamo a tutti che Messina è viva, non è schiava di nessuno e vuole scrivere la sua storia con le proprie mani!”, si legge ancora.

“Non appena saranno sbrigate le pratiche burocratiche necessarie per rendere la Cooperativa pienamente operativa, partirà la Campagna Associativa. Nel frattempo, invitiamo nuovamente chiunque fosse interessato a compilare il Modulo Online pubblicato sulla pagina Facebook “Cooperativa Messina Calcio – Salviamo il Messina”, dando la propria disponibilità ad essere ricontattati non appena sarà possibile diventare Soci della Cooperativa. L’obiettivo sarà quello di coinvolgere più persone e più capitale possibile, in modo tale da poter partecipare a qualsiasi tavolo o trattativa che abbia come unico scopo quello di garantire un futuro solido e ambizioso al Messina”.

“In modo molto netto vogliamo sottolineare che questo progetto esisterà e andrà avanti verso i propri obiettivi a prescindere da come andranno a finire tutte le vicende inerenti all’ACR Messina, e soprattutto noi vogliamo esserci in qualsiasi situazione e in qualsiasi categoria, perché a noi importa solo ed esclusivamente del Messina! Adesso sta a noi dimostrare a tutta l’Italia di che pasta sono fatti i Messinesi. Sta a noi convogliare tutte le 600mila voci verso l’unico obiettivo: il bene del Messina. Perché “Uniti tutto è possibile”!”.