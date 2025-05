Cooperativa Messina Calcio, sospesa la pagina: è giallo, “non credo ai complotti ma proprio oggi…”

StrettoWeb

E’ stata sospesa la pagina Facebook “Cooperativa Messina Calcio – Salviamo il Messina”, che da settimane informa la città in merito a un nuovo progetto di ripartenza del calcio in città. Qualche settimana fa, anche attraverso una conferenza stampa, gli organizzatori hanno illustrato il piano, che sarebbe operativo in caso di fallimento (il prossimo 10 giugno l’udienza, la scadenza del 6 non sarà sicuramente rispettata). Ad informare della sospensione, uno dei fondatori, Antonino Indaimo, che così ha scritto sui social. “Non credo nella teoria dei complotti. Cerco sempre di analizzare la realtà in modo molto neutro e soprattutto basandomi sui fatti. Ecco, partendo dai fatti, è un fatto che questa mattina la pagina Facebook “Cooperativa Messina Calcio – Salviamo il Messina” è stata sospesa per sospetto “furto d’identità” (non saprei indicare di chi sarebbe l’identità derubata, essendo questo progetto del tutto originale), rendendo impossibile pubblicare nuovi contenuti e far leggere a chiunque i contenuti della pagina”.

“La pagina è stata creata da me il 7 marzo 2025 ed è riuscita a raggiungere più di 1200 follower in poco più di due mesi, ma soprattutto è stata uno strumento che mi ha permesso di parlare e conoscere un numero incredibile di persone estremamente appassionate del Messina, nonché tante persone con profili professionali eccezionali e voglia di mettersi in gioco. Grazie a questa pagina siamo riusciti a creare in cosi poco tempo un gruppo di persone incredibile, con un solo scopo condiviso, creare un’alternativa democratica, partecipata, efficiente ed ambiziosa per la gestione di un bene così prezioso come la principale squadra di calcio di Messina”.

“Per ironia della sorte proprio oggi era in programma la pubblicazione di un’importante Comunicato Stampa con una data precisa per l’inizio di questa folle avventura. Ad ogni modo non cambia nulla. Attenderemo la risposta del team di moderatori di Facebook per poter cercare di risolvere il problema al più presto e proseguire spediti con la tabella di marcia. In alternativa, troveremo altri canali per informarvi sulle imminenti novità. Di sicuro il progetto andrà avanti, con rinnovate energie e sempre maggiore ambizione. Uniti tutto è possibile”.