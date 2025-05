Catanzaro, Caserta euforico: “la partita più bella dell’anno. E ora sogniamo, non costa nulla”

StrettoWeb

“Queste partite sono condizionate dagli episodi. Ci sono stati errori sul giro palla, dovevamo essere più incisivi tra le linee, ma se l’avversario gioca a viso aperto merito a loro. Per me è stata la più bella parità dell’anno, quando resisti e combatti in questo modo e sai interpretare le fasi dalla gara. Iemmello ha fatto un gol da altra categoria, poi la squadra ha giocato per la maglia, per passare il turno. Per arrivare a un risultato storico bisogna fare un passo alla volta, ma noi ci crediamo. Sulla carta magari siamo sfavoriti, lo sappiamo, ma chiedo ai tifosi vicinanza, perché sognare non costa nulla“. Così mister Fabio Caserta al termine di Catanzaro-Cesena, match del Primo Turno playoff di Serie B vinto 1-0 dai giallorossi, che ora sfideranno in semifinale lo Spezia.