Catanzaro, Caserta annuncia: “andiamo in ritiro, ma ho letto scemenze in giro…”

StrettoWeb

Seconda sconfitta di fila, due punti nelle ultime cinque. Il Catanzaro si sta ingolfando nel momento più bello, quasi alla fine, rischiando di mettere a repentaglio gli sforzi di una stagione in cui si è comunque andati oltre le aspettative, e per cui considerare comunque l’annata positiva, considerando che l’obiettivo in estate era la salvezza. Tuttavia, dal momento che i giallorossi hanno assaporato anche il sapore della quarta posizione, i playoff non vorrebbero perderli e per questo, dopo la sconfitta in casa della Juve Stabia, mister Caserta ha annunciato che la squadra andrà in ritiro.

“Abbiamo deciso, con la società, di andare in ritiro, per ritrovarci. Abbiamo regalato il primo tempo agli avversari, ma dobbiamo ritrovare noi stessi perché siamo in un momento di difficoltà e tra due giorni si gioca di nuovo. Non accuso nessuno, ma bisogna capire le scelte. Rischiamo di vanificare un campionato importante, bello. Conquistata la salvezza, abbiamo pensato di alzare l’asticella”, ha detto l’allenatore dei calabresi

“Ho letto e sentito tante scemenze in giro, la cavolata più grossa è quella che non vogliamo andare ai playoff. Una cosa sono le critiche, un’altra le scemenze e questa è davvero l’eccesso delle scemenze sparate più grosse. Oggi la squadra sta male. Dal punto di vista mentale ho sentito troppo, si parla troppo. I sacrifici li fanno tutti, per arrivare a raggiungere un obiettivo che nessuno pensava di raggiungere”, ha aggiunto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.