Catanzaro, 1° maggio amaro: la Juve Stabia vince 2-0. Playoff in bilico: 5 squadre in 4 punti | CLASSIFICA

Continua il momento infelice del Catanzaro che perde 2-0 in casa della Juve Stabia nel lunch match della 35ª giornata di Serie B. Uno scontro diretto in zona Playoff amaro per i ragazzi di Fabio Caserta, ex di turno (giocatore della Juve Stabia dal 2012 al 2016 e allenatore dal 2017 al 2020 con tanto di promozione in B nell’annata 2018-2019). Periodo complicato per il Catanzaro a secco di vittorie da 5 giornate (2 pareggi e 3 sconfitte) e con appena un successo nelle ultime 8.

La stagione di Iemmello e compagni resta comunque positiva: l’obiettivo di inizio stagione era la salvezza, la squadra del patron Noto è invece rimasta stabilmente in alta classifica con una flessione di rendimento solo nelle ultime settimane. Sarebbe un peccato se i calabresi non arrivassero ai Playoff proprio sul più bello.

La lotta per la postseason è, infatti, apertissima. Con la sconfitta odierna il Catanzaro resta al 7° posto a quota 48, gli stessi punti del Palermo 6°. Alle sue spalle Bari, Modena e Cesena sono tutte a quota 44 e possono accorciare a una sola lunghezza di svantaggio. Con 3 gare al termine della stagione regolare, dopo questa giornata, la corsa a un posto fra le prime 8 resta aperta e accattivante.

Juve Stabia-Catanzaro 2-0: la cronaca della partita

La Juve Stabia approccia la gara in maniera migliore con Candellone parecchio attivo nei primi minuti: al 2′ spara a lato dopo un bel controllo in area: al 16′ costringe Pigliacelli a una grande parata che gli nega il gol dopo un bel movimento che porta a il tiro con il destro. Il Catanzaro soffre e al 25′ va sotto: Fortini scappa sulla fascia e serve Mosti che di testa firma l’1-0. Il Catanzaro continua a subire gli attacchi delle ‘Vespe’ e solo un ottimo Pigliacelli nega il raddoppio alla Juve Stabia. Il 2-0 arriva però dagli 11 metri: fallo di mano di Scognamillo, dal dischetto Candellone non sbaglia.

Serve la ripresa per vedere un segnale di vita del Catanzaro. Al 59′ Pittarello supera Ruggero e serve Pontisso che prova a piazzarla con il destro ma trova l’attenta risposta di Thiam. Il Catanzaro non riesce a rendersi pericolo nel finale e a riaprire la gara: finisce 2-0, la Juve Stabia sale a quota 53 e mette in ghiaccio il piazzamento Playoff, per il Catanzaro serve una reazione nelle ultime gare per non veder sfumare un obiettivo meritato per 3 quarti di stagione.

Classifica Serie B

Sassuolo 78 Pisa 69 Spezia 60 Cremonese 56 Juve Stabia 53* Palermo 48 Catanzaro 48* Bari 44 Modena 44 Cesena 44 Carrarese 41 Frosinone 39 Sudtirol 38 Mantova 37 Salernitana 36 Brescia 35 Sampdoria 35 Reggiana 35 Cittadella 35 Cosenza 27 (-4)

* Una partita in più

