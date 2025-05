Catania, buona la prima ai playoff! Giugliano KO davanti a un “Massimino” da Serie A

StrettoWeb

Ventimila! 20 mila! In 20 mila, oggi, per una partita di Serie C. Non è una sorpresa, a Catania, ma ogni volta è sempre da esaltare, enfatizzare. Altre categorie. Non Serie B, ma Serie A, anche alta. Nonostante due stagioni altalenanti – e quest’anno anche qualche mugugno – la squadra di Toscano inizia bene l’avventura ai playoff, battendo il Giugliano per 3-2 nel primo turno. Gara mai in discussione e in discesa sin dall’inizio, anche perché i rossoblu erano favoriti per via dei due risultati su tre a disposizione.

La gara si sblocca quasi subito, al 9′, con Inglese. L’urlo per il gol si blocca in gola per via del controllo Var – in Serie C è istituito per gli spareggi – che però convalida. E’ 1-0. Partita in controllo, ma a un passo dal duplice fischio il Giugliano pareggia con De Rosa. Nella ripresa, però, il Catania torna in campo determinato e chiude i conti in un quarto d’ora. Ierardi riporta i siciliani in vantaggio in avvio di ripresa e Inglese – di nuovo – fissa il tris e la doppietta personale con un rigore all’ora di gioco. Partita chiusa, agli ospiti servirebbero tre reti per la qualificazione. Ne trovano uno soltanto, al 79′, con Nepi, ma è troppo tardi. Finisce così: 3-2. Il Catania va avanti e ora incontrerà il Potenza di nuovo al “Massimino”, pronto a regalare un nuovo spettacolo.

