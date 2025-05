Serie C, i risultati del primo turno playoff: disastro Benevento. I nuovi accoppiamenti

StrettoWeb

Si sono giocate tutte le gare del primo turno dei playoff di Serie C. Non prevale in tutti i casi il fattore campo. Vincono infatti fuori casa Juventus U23, Atalanta U23 e Pianese, che passano il turno. Il risultato più clamoroso è quello dei bianconeri, che ne hanno rifilati 5 a domicilio a un Benevento in caduta libera da tempo. Incredibile la parabola discendente dei sanniti, se pensiamo che a gennaio il match giocato oggi era a tutti gli effetti un testa coda. Nessuna sorpresa per il Catania, che ora beccherà il Potenza.

Playoff Serie C, i risultati del primo turno

Giana Erminio-Virtus Verona 1-0

Renate-Arzignano 0-0

Arezzo-Gubbio 3-1

Benevento-Juventus U23 1-5

Catania-Giugliano 3-2

Pineto-Pianese 0-1

Potenza-Picerno 2-0

Trento-Atalanta U23 1-2

Vis Pesaro-Pontedera 1-1

Playoff Serie C, tabellone e nuovi accoppiamenti

Secondo turno

Renate-Giana Erminio

Arezzo-Vis Pesaro

Pescara-Pianese

Crotone-Juventus Under 23

Catania-Potenza

Fase nazionale

Primo turno

da definire – Feralpi Salò (3ª classificata Girone A)

da definire – Torres (3ª classificata Girone B)

da definire – Monopoli (3ª classificata Girone C)

da definire – Rimini (vincitore Coppa Italia)

da definire – da definire

Quarti

da definire – 2ª classificata Girone A

da definire – Ternana (2ª classificata Girone B)

da definire – Audace Cerignola (2ª classificata Girone C)

da definire – da definire

Semifinali: andata e ritorno tra le vincenti dei quarti

Finale: il 2 e 7 giugno con le vincenti delle semifinali

