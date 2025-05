Bova Marina, l’opposizione risponde al sindaco: “Zirilli millanta di fare chiarezza”

StrettoWeb

“Il Sindaco Andrea Zirilli preso dall’eccesso di zelo “millanta” di fare chiarezza, parla di rispetto nei confronti dei cittadini, ma alla fine non fa altro che appropriarsi di meriti non suoi“. E’ quanto scrive in una nota il Gruppo Consiliare “Bova Marina Progetto Futuro”. “A quasi un anno dall’elezione l’unica cosa certa è che si ritrova 2.000.000,00 € di finanziamento e un progetto di fattibilità avviato tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (RDO n° 4363399 registrato al prot. gen. dell’Ente col n°5710 del 28/05/2024). Grazie a chi l’ha preceduto sale, come sempre, su un treno in corsa che ci si augura non faccia “deragliare”. Altro non dovrà fare, infatti, che seguire un iter procedurale in cui l’unica difficoltà reale era quella di aggiudicarsi le somme, merito non suo! E’ sorprendente come si possa cercare di riscrivere i fatti, attribuendosi meriti che, nei documenti e nelle cronache amministrative, appartengono ad altri. L’attuale finanziamento dell’opera, che il sindaco oggi rivendica con tanta enfasi, è il frutto di un lungo e complesso lavoro portato avanti dall’amministrazione precedente“, rimarca la nota.

“Ad oggi non fa altro che attaccare la precedente amministrazione”

“Ad oggi non fa altro che attaccare la precedente amministrazione, ma di concreto a quali bandi, progetti o iniziative ha aderito? Inoltre evidenzia il mancato pagamento della concessione per l’area demaniale di riferimento dal 1998 ad oggi, disconoscendone la gratuità e, comunque, dimenticando che una parte di assessori e consiglieri dell’attuale maggioranza dal 1998, sono stati costantemente coinvolti in ogni mandato amministrativo e non si sono di certo premurati ad effettuare tale pagamento… Vantarsi di onorare debiti inesistenti, probabilmente, lo aiuta bilanciare quelli contratti inutilmente e di cui non fa cenno. Il goffo tentativo del sindaco, di spostare l’attenzione, non sarà sufficiente a distrarre la Corte dei Conti, deputata a vagliare le somme relative agli interventi di somma urgenza, che di urgenza avevano ben poco. L’astratta quanto aleatoria richiesta di rimborso alla Regione Calabria, attraverso la protezione Civile, evidentemente scambiata per protezione “degli incapaci”, condannerà il Comune alla contrazione di debiti fuori bilancio”, evidenzia la nota.

“Piuttosto sarebbe utile chiarire a cosa siano serviti i 74.000,00 euro utilizzati per il lungomare, visto che lo stato attuale dell’opera si commenta da sé. Il Sindaco, inoltre, parlando della parte Ovest della via marina, luogo di investimento delle predette somme, vanta addirittura l’apertura di “due” carreggiate, sconoscendo, caratteristica che ultimamente lo contraddistingue, che, per poter parlare di due carreggiate dovrebbe esserci uno spartitraffico che le separi …mai esistito! Ad oggi ne risulta soltanto una che è già stata realizzata dalla precedente amministrazione. Il Sindaco continua a collezionare cattive figure, ultimamente ci avrà preso gusto?”, conclude la nota.