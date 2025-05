Bova Marina, l’amministrazione comunale: “nel momento del nostro insediamento nessun progetto esecutivo per il lungomare”

StrettoWeb

“In merito alle recenti dichiarazioni del gruppo consiliare di minoranza Bova Marina Progetto Futuro, ritengo doveroso, per rispetto verso i cittadini, fare chiarezza su quanto affermato a proposito della situazione del nostro lungomare. Il silenzio che qualcuno scambia per assenza di iniziativa è, in realtà, il segno di un atteggiamento serio, responsabile e rispettoso delle istituzioni. Non ci appartiene il piagnisteo a cui ci aveva abituato la precedente amministrazione, pronta a scaricare le responsabilità sulle gestioni passate per giustificare immobilismo e ritardi. Ma visto che siamo stati citati, a riguardo, rispondiamo con tanto di verità”, è quanto scrive in una nota l’amministrazione comunale di Bova Marina.

“Realtà ben diversa”

“A differenza delle promesse da campagna elettorale — secondo cui le procedure per il lungomare sarebbero state completate — la realtà, documentabile da atti pubblici, è ben diversa. Al momento del nostro insediamento non esisteva alcun progetto esecutivo per il lungomare: soltanto una procedura di invito per la realizzazione del preliminare. Nessun atto concreto, nessuna progettualità definita. È stata la nostra amministrazione ad affidare l’incarico tecnico per la redazione del progetto e a lavorare con costanza alla sua fattibilità, compiendo tutti i passaggi necessari per ottenere i pareri autorizzativi previsti dalla legge. Un lavoro avviato nonostante gli evidenti rallentamenti causati dall’inerzia amministrativa di chi ci ha preceduto“, rimarca la nota.

“Inoltre, bisogna evidenziare il mancato pagamento della concessione per l’area demaniale di riferimento dal 1998 ad oggi, procedura per la quale questa amministrazione è impegnata a saldare tali debiti. Questo quanto ereditato dalla famosa amministrazione degli “esperti”. Per quanto riguarda la parte Ovest del lungomare, è paradossale che proprio chi ha gestito il Comune per cinque anni — senza riuscire nemmeno a garantire il transito sicuro delle due carreggiate in un tratto strategico, unico accesso per i mezzi di soccorso — oggi tenti di alzare la voce nei confronti di chi è riuscito in poco tempo a garantire la sicurezza al transito veicolare. È evidente che qualcosa sia andato storto, ma anziché assumersene la responsabilità, si tenta di sviare l’attenzione costruendo argomentazioni inconsistenti. Il silenzio, talvolta, è una virtù. Una virtù che chi ha contribuito al declino della nostra comunità dovrebbe imparare a coltivare. Ma comprendiamo che il confronto con i fatti sia più difficile delle chiacchiere. Continueremo, come sempre, a lavorare con serietà per Bova Marina, rispondendo con i risultati e non con le polemiche“, sottolinea la nota.