Quando Biden disse “ho il cancro” nel 2022, ma la Casa Bianca smentì. Trump: “dispiaciuto e sorpreso…”

All’ex presidente democratico degli Stati Uniti Joe Biden, 82 anni, è stato diagnosticato un cancro alla prostata “con metastasi ossee”, ha annunciato il suo ufficio. Nel 2022, Biden diceva: “ho il cancro. E questo perché quando ero bambino mia mamma, quando guidava, doveva usare i tergicristalli per togliere le macchie di petrolio dal parabrezza. Ecco perché io e tanti altri abbiamo il cancro”, ma venne subito smentito dalla Casa Bianca che assicurò la sua perfetta salute. La situazione attuale dell’ex presidente ha creato qualche dubbio e domanda al suo successore Donald Trump.

“Sono sorpreso che non si sapesse perché l’attuale stadio della malattia indica che è malato da tempo. Ci vuole molto tempo per arrivare a uno stadio 9, e noi alla Casa Bianca abbiamo i migliori medici e facciamo visiti di routine spesso e si sa che per noi maschi una visita di routine coinvolge la prostata. Bisognerebbe capire cosa è successo, perché sono gli stessi medici che dicevano che Joe era perfettamente lucido e poi si è ritirato. Sono dispiaciuto”, è quanto ha affermato l’attuale presidente degli Stati Uniti.