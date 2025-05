Joe Biden ha un tumore alla prostata, all’ex presidente Usa gli auguri di Trump

StrettoWeb

All’ex presidente democratico degli Stati Uniti Joe Biden, 82 anni, è stato diagnosticato un cancro alla prostata “con metastasi ossee”, ha annunciato il suo ufficio in una dichiarazione rilasciata ieri. Subito sono giunti a Biden diversi messaggi di vicinanza da leader democratici americani, tra cui gli ex presidenti Barack Obama e Bill Clinton, l’ex vice presidente Kamala Harris, l’ex segretario di Stato, già first lady, Hillary Clinton. A scrivere anche uno dei figli di Trump, Donald Trump Jr.

A Biden sono andati gli auguri anche dell’attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e consorte per una “pronta e prospera guarigione”.