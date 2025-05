ACR Messina verso il fallimento, lo stupore di Damiano Er Faina: “stadio e città da top club, vergognoso”

StrettoWeb

La Messina calcistica si avvicina al fallimento. Come raccontato in altro articolo, salvo impensabili miracoli il prossimo 10 giugno il Tribunale dichiarerà la fine dell’ACR, dopo le scellerate gestioni di questi ultimi mesi. Così come accade quando a fallire sono grandi piazze e grandi città del calcio italiano, anche in questo caso la notizia ha fatto e continua a fare il giro di web e social. Messina vent’anni fa disputava la Serie A insieme a Catania e Palermo, si tratta di una piazza dal blasone importante, tra le più importanti dell’estremo sud, tra l’altro con lo stadio più grande della Sicilia in termini di capienza, il “Franco Scoglio”.

Per questo, anche un personaggio come Damiano Er Faina si è espresso con toni duri sulla vicenda: “Una città bellissima, uno stadio da top club, anche il Messina sembra destinato all’ennesimo fallimento… Vergognoso!”. Così ha scritto sui social l’opinionista sportivo romano diventato molto famoso sui social per il suo modo di comunicare sui generis, aggressivo e diretto, tanto da attirare ammiratori e odiatori. Diretto è anche il messaggio con cui commenta la fine dell’ACR Messina: un “vergognoso” che non lascia spazio a dubbi.