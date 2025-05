Messina, Dell’Aquila: “ci abbiamo provato fra mille difficoltà. Grazie ai tifosi”

StrettoWeb

Una stagione travagliata, tanto in campo quanto soprattutto fuori dal rettangolo verde, allungata in maniera stoica fino ai Playout, poi conclusa con il più amaro degli epiloghi. L’ACR Messina retrocede in Serie D. Un pareggio a reti bianche e una sconfitta per 1-0 nella gara decisiva contro il Foggia sono stati il prezzo amaro per un biglietto di solo andata verso il dilettantismo. Tra querelle societarie, guai economici e una forte contestazione, solo i giocatori hanno provato a scrivere un finale diverso. Ma anche il loro sforzo è stato vano.

Francesco Dell’Aquila, sui social, si congeda da Messina con un post che racchiude tutte le difficoltà della stagione: “in un anno in mezzo a mille difficoltà stavamo riuscendo in qualcosa di straordinario. Ce l’abbiamo messa tutta, purtroppo non è bastato. Volevo ringraziare tutti i miei compagni perchè quest’anno ho imparato molte cose, ho trovato persone fantastiche, un gruppo fantastico che ci ha creduto fino alla fine nonostante tutto. un ringraziamento anche ai tifosi che ci sono stati sempre vicini. Sempre forza Messina“.