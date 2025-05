ACR Messina, non solo Peditto. La Cooperativa torna a parlare: “il progetto sta andando avanti”. E pubblica un modulo di raccolta

StrettoWeb

Contestualmente all’uscita allo scoperto dell’imprenditore Giuseppe Peditto, sul fronte extra campo si continua a muovere anche altro a Messina. Il progetto della Cooperativa, ad esempio. I fondatori sono tornati a parlare, a qualche settimana dalla conferenza stampa, per annunciare che il progetto sta andando avanti e per pubblicare un modulo di raccolta. “Siamo alle soglie di una delle date più importanti della storia del Calcio Messinese. Domani si concluderà questa lunghissima e tormentata stagione, e sapremo se riusciremo a conquistare un’incredibile salvezza sul campo o se si apriranno nuovamente le porte del dilettantismo. Vogliamo innanzitutto ringraziare la straordinaria professionalità dei giocatori e dello staff tecnico, perché, fino a poche settimane fa, sembrava impossibile anche solamente potersi giocare questa possibilità su un campo da calcio” comincia la nota.

“Il Progetto della Cooperativa sta andando avanti. Da settimane stiamo lavorando incessantemente per creare uno Statuto che possa abbracciare a 360° i desideri e gli obiettivi che si vuole prefissare la Cooperativa, cioè creare uno strumento che possa dare voce ai tifosi, ai cittadini e agli appassionati del territorio al fine di garantire un futuro solido, sostenibile e ambizioso al Calcio Messinese, fondendo competenza, sport, cultura e partecipazione democratica”, si legge ancora.

“Progetto decisamente avanguardistico”

“Ci scusiamo per la prolungata attesa, ma ci siamo resi conto che questo è un progetto decisamente avanguardistico, a tal punto che non esistono strumenti legislativi specifici in Italia. Per tale motivo, il grande lavoro di queste settimane si sta focalizzando sulla creazione di uno strumento che possa garantire piena operatività legale e tecnica alla Cooperativa. In questa fase è fondamentale evitare di fare errori che potrebbero compromettere il futuro di questo ambizioso progetto. Ringraziamo lo straordinario gruppo di professionisti del settore legale, commerciale e comunicativo che stanno lavorando in modo impeccabile affinché tutte queste parole possano tradursi in fatti concreti”.

“Ad ogni modo domani, 17/05/2025, si gioca una partita fondamentale. In realtà è più corretto dire che domani alle ore 15 inizia una delle due partite fondamentali, perché dopo il fischio finale di Foggia-Messina, inizia una partita altrettanto cruciale, quella che decreterà il futuro del Calcio Messinese. Come Cooperativa di Tifosi che sta per nascere, vogliamo sottolineare che Noi, questa partita, abbiamo intenzione di giocarla a prescindere dall’esito della partita di domani, e che faremo di tutto per poter contribuire attivamente e positivamente al futuro del Messina, in qualsiasi categoria dovesse trovarsi la prossima e le successive stagioni, perché a Noi interessa solo ed unicamente del Messina e della sua gente, la stessa che ha riempito la curva sabato scorso, dimostrando un amore ed un attaccamento commovente verso questi colori”.

Il modulo di raccolta: come funziona

“Per non perdere tempo e anche per dare un chiaro segnale a tutti che dica “i tifosi del Messina ci sono, sono in tanti e sono pronti a partecipare attivamente e in prima persona”, a partire da adesso pubblicheremo sulla Pagina Facebook “Cooperativa Messina Calcio – Salviamo il Messina” un Modulo di Raccolta Dati per chiunque possa essere interessato a diventare, in futuro, Socio della Cooperativa e che volesse dare la propria disponibilità ad essere contattato non appena sarà possibile avviare la Campagna Associativa (veramente a breve). L’obiettivo è far capire che i tifosi messinesi sono tanti e vogliono decidere le sorti di ciò che amano incondizionatamente, il Messina”.

“Quindi vi invitiamo a rispondere numerosi al Modulo Online, per dare un forte segnale di presenza. Dimostriamo a tutti che Noi ci siamo e che vogliamo farci sentire, perché il Messina siamo Noi!”.