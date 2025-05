ACR Messina, è il momento degli addii. In tanti salutano: “speravo di non dover fare questo post…”

StrettoWeb

Dopo Dell’Aquila, ora anche Lia e Dumbravanu. Come prevedibile, in casa Messina è tempo di saluti. Anche qualora dovesse essere confermata una (a questo punto miracolosa) Serie D con questo titolo sportivo, ma ovviamente con altra società, in tanti, quasi tutti dell’attuale rosa probabilmente non rimarranno. Anzi, per via dei tanti prestiti in molti sono già andati via. Ma il futuro è incerto, nero, e quindi comunque i giocatori biancoscudati di quest’anno saranno da un’altra parte. La richiesta di fallimento avanzata dalla Procura apre infatti scenari nefasti, in attesa di novità.

E dunque, sui social, ecco i saluti. Damiano Lia ha scritto: “Speravo di non dover fare questo post anche quest’anno, ma purtroppo le circostanze non lo hanno permesso. Adesso è arrivato il momento di dire innanzitutto grazie a tutti voi tifosi, che ci avete sostenuto fino alla fine nonostante le mille difficoltà. A Messina mi avete fatto sentire a casa, insieme a voi sono cresciuto sia come uomo che come calciatore, non smetterò mai di dirvi grazie, resterà sempre un ricordo meraviglioso ed una delle pagine più belle. In questi anni ho sempre cercato di dare il massimo e sudare questa maglia che pesa tanto, anzi tantissimo. Porterò voi e questa città sempre nel cuore. Forza Messina”.

Poi è la volta di Daniel Dumbravanu: “Ci abbiamo provato fino all’ultimo secondo, abbiamo sudato la maglia oltre mille difficoltà, siamo andati sempre oltre tutto e contro tutto. Grazie a questo gruppo di grandi uomini, a voi tifosi che siete sempre stati vicino a noi. Grazie Messina, Grazie Messinesi. Un abbraccio, Dumbra”.