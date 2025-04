Viola ai Playoff per un pelo, anche Messina la mette sotto: l’avversaria è tostissima | TABELLONE

StrettoWeb

La Viola perde ma va ai Playoff. Come l’anno scorso contro Salerno, seppur le situazioni siano ben diverse. La squadra della scorsa stagione aveva superato le aspettative arrivando ai Playoff pur essendo inferiore a tante sulla carta; quella di quest’anno era una delle migliori dei due raggruppamenti e, al netto del ko di Fernandez che ha scombinato i piani, ha avuto un crollo importante dai primi mesi del 2025 divenuto una vera e propria crisi nella postseason.

Contro Avellino (già qualificata ma vogliosa di posizionarsi al meglio) ci si giocava il tutto per tutto: partita brutta, la reazione è arrivata nel finale, seppur disordinata e capitalizzata da un buzzer beater di Idiaru (insieme ad Ani i termometri della grinta della squadra). Avellino si è imposta comunque 80-75.

I neroarancio arrivano ai Playoff da 8ª testa di serie, non avranno mai il fattore campo a favore e sono stati superati anche da Messina che, in una postseason in crescendo, ha battuto Molfetta e si è guadagnata la 7ª posizione. Rimane fuori Matera che gioca un quarto periodo shock da 27-7 contro Bisceglie che vince in rimonta.

Viola dentro per un pelo, dunque. Contro Monopoli, capolista e prima testa di serie, due volte vincitrice contro Ani e compagni in postseason, serviranno due partite di altissimo livello per provare a tenere vivo l’obiettivo promozione che, dopo 4 sconfitte consecutive e il morale sotto i tacchi, non è mai stato così lontano come adesso.

Gli altri accoppiamenti vedono Milazzo pescare Messina in un derby tutto siciliano. Piazza Armerina affronterà Bisceglie mentre Angri se la vedrà con Avellino.

Risultati 12ª Giornata Play In Gold

Domenica 27 aprile

Ore 18:00

Avellino-Viola 80-75

Monopoli-Milazzo 72-47

Brindisi-Angri 84-86

Molfetta-Messina 54-76

Bari-Piazza Armerina 74-82

Bisceglie-Matera 82-67

Classifica Play-In Gold

Monopoli 32 Milazzo 28 Piazza Armerina 28 Angri 26 Avellino 24 Bisceglie 22 Messina 22 Viola 22 Matera 20 Molfetta 16 Brindisi 12 Bari 12

Tabellone Playoff

Monopoli-Viola

Angri-Avellino

Piazza Armerina-Bisceglie

Milazzo-Messina

