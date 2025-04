Viola ko all’OT contro Avellino: Bisceglie regala i Playoff ma giocando così si rischia un umiliante sweep

StrettoWeb

Ultima gara dei Play-In Gold, la Viola va in trasferta ad Avellino alla ricerca di punti Playoff, gli ultimi per garantirsi il prosieguo della postseason. Momento parecchio delicato per i neroarancio che vengono da 3 sconfitte consecutive e sono in caduta libera dalla prima posizione di inizio seconda fase al rischio di restare addirittura fuori dai Playoff. Vincere sarebbe stato l’ideale, tanto per questioni di accoppiamento, quanto per evitare ogni calcolo. La vittoria però non è arrivata, i Playoff sì.

La Viola perde 80-75 all’overtime contro Avellino ma entra comunque nei Playoff da ultima forza del seeding. I reggini ringraziano la vittoria di Bisceglie su Matera (82-67) con un clamoroso quarto periodo da 27-7 che tiene fuori la squadra dei ‘Sassi’ in favore dei neroarancio. Dentro anche Messina che non sbaglia la gara contro Molfetta (già fuori) e chiude settima superando i reggini.

La partita contro Avellino è un’altra di quelle, pessime, del finale di stagione. La Viola gioca solo il primo quarto alla pari contro Avellino, poi insegue tutto il tempo, finisce anche sotto di 10 punti, ma ritorna sempre in partita. Si salva solo la grinta finale di Ani (14 punti ma 1/13 da 3), Simonetti (14 punti) e Stamatis (15 punti). Reggini meglio in difesa che in attacco, ma non è una novità. Nel complesso la partita è comunque una bocciatura: 65% ai liberi, 25% da 3 punti, 16 palle perse. Premiata la reazione finale con l’overtime raggiunto con il buzzer beater di Idiaru: Avellino poi la vince comunque 80-75.

Giocando così ai Playoff, contro la capolista Monopoli, si rischia lo sweep: un’eliminazione cocente, in due gare, che non renderebbe comunque meno amara la stagione dei ragazzi di coach Cadeo partiti con l’obiettivo della promozione.

Tabellino Avellino-Viola 80-75

Avellino: D’Offizi 0, Cantone 10, Zanini 2, Iannicelli 3, Trapani 10, Soliani 11, Stefanini 12, Stentardo 2, Pichi 15, Iacorossi n.e. Jaskus 15

Viola: Idiaru 6, Ani 14, Paulinus 10, Traore 2, Simonetti 14, Boniciolli 4, Donati 5, Stamatis 15, Dell’Anna 3, Bangu 2

AGGIORNAMENTI Fine OT - Viola sconfitta 80-75 Siamo all’overtime! Finale incredibile sul 66-66. Jaskus colpisce da (69-66). Simonetti accorcia (69-68). Due punti per Pichi (71-68). Stefanini ai liberi: 1/2 (72-68). Tripla di Stamatis !!! (72-71). Pichi allunga ancora per Avellino, che bel giocatore (74-71). Simonetti a cronometro fermo: 1/2 (74-72). Jaskus in lunetta: 1/2 (75-72). Accorcia Stamatis, Viola a -1 (75-74). Tripla di Jaskus, altro giocatore davvero interessante (78-74). Idiaru dalla linea della carità: 1/2 (78-75). Cantone in lunetta: 1/2 (79-75). Stentardo stoppa Stamatis. Mancano 21 secondi. Soliani in lunetta: 1/2 (80-75). Finisce qui!

Fine 4° QT - Parità 66-66 Ultimi 10 minuti di gioco, si riparte dal 50-42 . Paulinus mette i primi due dell’ultimo quarto (50-44). Intanto Bisceglie pareggia contro Matera (60-60)! Ani da sotto (50-46). Ani va fino in fondo, sfiora il gioco da 3 punti, andrà solo in lunetta: 2/2 (50-48). Intanto Bisceglie vince 65-60 contro Matera con un 10-0 nel quarto periodo: così la Viola sarebbe ai Playoff anche perdendo. Messina avanti 54-72 contro Molfetta. Stefanini stoppa Idiaru in volata per il pareggio, che peccato. Magata di Paulinus, sottomano reverse per il pareggio (50-50). Stefanini in lunetta: 2/2 (52-50). Messina vince a Molfetta 54-76. Mattonata di Ani che diventa un assist per Donati (52-52). Tripla di Pichi (55-52). Paulinus attacca bene in post (55-54). Bisceglie scappa!!! I Leoni avanti 76-67 a 56 secondi dalla fine: così la Viola sarebbe ai Playoff anche in caso di sconfitta! Due liberi per Cantone (57-54). Paulinus accorcia ancora (57-56). Stefanini ne aggiunge 2 per Avellino (59-56). Paulinus in lunetta: 2/2 (59-58). JP3 si sta caricando la Viola sulle spalle! Due con fallo per Jaskus che schiaccia e subisce fallo: libero extra fuori (61-58). Due per Trapani (63-58). Stamatis in lunetta: 2/2 (63-60). Mancano 24 secondi. Bisceglie vince 82-67 contro Matera: la Viola è ai Playoff anche in caso di sconfitta! Soliani in lunetta: 1/2 (64-60). Pichi in lunetta: 1/2 (65-60). Tripla di Ani, mancano 17 secondi (65-63). Pichi in lunetta: 1/2 (66-63). TRIPLA CLAMOROSA DI IDIARU SULLA SIRENA E’ OVERTIME! (66-66).

Fine 3° QT - Viola sotto 50-42 Aggiornamento dagli altri campi: Bisceglie-Matera 37-44, Molfetta-Messina 33-41 . Finissero così, con la sconfitta della Viola, i neroarancio sarebbero fuori dai Playoff. Si torna sul parquet per il secondo tempo. Tripla di Pichi (33-27), primo canestro in 2 minuti abbondanti di gioco. Time-out Viola. Due per Jaskus in step back (35-27). Ani va a prendersi rimbalzo e fallo: 2/2 (35-29). Due per Trapani (37-29). Stamatis in penetrazione, va fino in fondo, 2 punti (37-31). Jaskus riscrive le leggi della fisica: layup (nemmeno troppo convinto), sbilanciato da un contatto, palla che da dietro al canestro finisce perfettamente dentro il ferro. Va così… (39-31). Tripla di capitan Simonetti (40-34). Tripla per Pichi in risposta (42-34). Accorcia Simonetti con un bel movimento a canestro (42-36). Due per Boniciolli (42-38). Trapani in lunetta: 1/2 (43-38). Soliani da 3… solo retina (46-38). Due con fallo per Simonetti: libero extra fuori (46-40). Cantone fa 1/2 in lunetta (47-40). Traore ne mette 2 da sotto (47-42). Ruba palla Idiaru, scappa in contropiede palla a Traore che la perde, doveva solo appoggiarla. E resta giù… Idiaru lo invita a rialzarsi. Trapani dall’altra parte colpisce da 3 (50-42). Finisce qui il terzo quarto.

Fine 2° QT - Viola sotto 30-27 all'intervallo lungo Si torna in campo per i secondi 10 minuti di gioco, fin qui punteggi bassi e tanti errori, ma una Viola tutto sommato sul pezzo. Tripla di Cantone in faccia a Boniciolli sullo scadere dei 24 (16-14). Due da sotto per Idiaru, caparbio nel traffico (16-16). Tripla di Soliani (19-16). Simonetti accorcia da sotto (19-18). Ancora Simonetti per il sorpasso (19-20). Tripla di Iannicelli (22-20). Schiaccia Stentardo (24-20). Stefanini colpisce da 3 (27-20). Soliani da 3, Avellino in doppia cifra di vantaggio (30-20). Tripla di Stamatis a 64 secondi dalla fine del primo tempo (30-23). Numero di Bangu in contropiede, cambio mano e due al tabellone evitando Cantone (30-25). Ani in lunetta: 2/2 (30-27). Finisce qui il primo tempo.

Fine 1° QT - Viola avanti 13-14 Inizia l’ultima gara dei Play-In Gold. La Viola si gioca il prosieguo della stagione al PalaDelMauro contro Avellino già qualificata. I neroarancio fuori dalle prime 8 solo in caso di sconfitta e contemporanee vittorie di Messina e Matera, avanti per gli scontri diretti. Coach Cadeo schiera: Bangu, Stamatis, Dell’Anna, Ani e Donati. Tripla di Donati, una rarità ma funziona (0-3). Incredibile errore da sotto di Stamatis, un appoggio semplicissimo che rotea sul ferro ed esce. Rimbalzo offensivo e 2 per Jaskus (2-3). Stamatis si fa perdonare: rimbalzo difensivo, transizione, frenata e assist per il taglio backdoor di Dell’Anna che appoggia facilmente, dimenticato da tutti (2-5). Trapani si butta dentro, 2 punti (4-5). Stamatis in lunetta: 1/2 (4-6). Dell’Anna in lunetta: 1/2 (4-7). Bene la Viola a rimbalzo offensivo nonostante qualche errore al tiro: extra possesso che favorisce la penetrazione di Stamatis, 2 in appoggio (4-9). Stefanini da sotto, 2 punti (6-9). Numero di Trapani, assist per Stefanini, ritorna sotto Avellino (8-9). Ani da sotto, +3 per Reggio Calabria (8-11). Step back di Boniciolli, preciso (8-13). Tripla di Cantone, è la prima degli irpini (11-13). Tecnico alla panchina di Avellino: trasforma Ani (11-14). Jaskus da sotto (13-14). Stefanini in lunetta: 0/2. Boniciolli in lunetta: 0/2 anche per lui. Si chiude qui il quarto.

