Viola, clamoroso: ceduto Bangu. Al suo posto un bomber “da cinema”

Un risveglio inaspettato per i tifosi della Viola Reggio Calabria. Josue Bangu è stato ceduto. Un fulmine a ciel sereno. Si trattava di uno dei migliori elementi della rosa, dei più in forma, in grado di portare energia e intensità. Soprattutto, era amatissimo dal pubblico per la sua simpatia. Forse, proprio un eccesso di essa può essergli costato caro: la battuta sui reggini al volante, nell’ultima conferenza stampa, potrebbe aver indispettito qualche guidatore spericolato e, decisamente, permaloso.

La cessione di Bangu fa parte di uno scambio con la Palmese: al suo posto arriva il bomber Etienne Morville. Di seguito il comunicato della Viola in data primo (pesce) d’aprile: “la società comunica di aver ceduto a titolo definitivo il giocatore francese Josue Bangu all’Us Palmese. Josue prende il posto del connazionale Etienne Morville. Auguriamo a Bangu ogni fortuna in campo professionale e personale”.

