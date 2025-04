Viola, così non va! Reggini ko anche contro Bisceglie: nervosismo nel finale

AGGIORNAMENTI

Fine 4° QT - Viola sconfitta 59-69 Ultimi 10 minuti di gioco. Tripla di El Agbani (48-54). Ani, morbido morbido solo con la mancina (50-54). Okiljevic in lunetta: 2/2 (50-56). Okiljevic da 3, connette (50-59). Mancano 7 minuti e la Viola chiama timeout. Felix Amo, due con fallo: gioco da 3 punti che non si completa (50-61). El Agbani da 3 (50-64). Due con fallo per Ani: gioco da 3 punti che non si completa (52-64). Trentini, 2 punti (52-66). Antisportivo a Donati: Rodriguez fa 1/2 (52-67). Tripla di Ani (55-67). Stamatis in lunetta: 2/2 (57-67). Okiljevic in lunetta: 0/2. Stamatis in lunetta: 2/2 (59-67). Rodriguez in lunetta, Simonetti fuori per il 5° fallo: 2/2 (59-69). Finisce qui.

Fine 3° QT - Viola sotto 48-51 Si torna sul parquet. Rodriguez dalla media (33-36). Tripla di Rodriguez (33-39). Idiaru da 3! (36-39). Rodriguez fa 2-2 dalla lunetta (36-41). Due liberi per Simonetti (38-41). Attenzione! Okiljevic scalcia Bangu! Fallo antisportivo plateale! Simonetti fa 1/2 (39-41). Ani in lunetta: 0/2. Idiaru in lunetta: 1/2 (40-41). Tripla di Okiljevic (40-44). Stamatis in lunetta: 2/2 (42-44). Dip, long-two (42-46). Stamatis in lunetta: 2/2 (44-46). Amo in lunetta: 1/2 (44-47). Floater di Rodriguez (44-49). Tripla di Stamatis!!! (47-49). Si mette in moto la Viola, finalmente. Premiato il gioco corale, fallo su tripla di Dell’Anna che va in lunetta: ma arriva solo uno sfortunato 1/3 (48-49). Rodriguez sulla sirena (48-51).

Fine 2° QT - Viola sotto 33-34 Iniziano i secondi 10 di gioco. El Agbani porta a spasso Ani, 2 punti (17-18). Paulinus dalla media (19-18). Gran movimento di Ani che si smarca e ne mette due (21-18). Amo, 2 punti (21-20). Due punti per Okiljevic (21-22). Partita molto fisica, pubblico imbufalito: per ora i fischi arbitrali pesano più verso Bisceglie. Due per Dell’Anna (23-22). Solo cotone per El Agbani, 3 punti (23-25). Rodriguez, prova a scappare Bisceglie (23-27). Dalla lunetta ancora Rodriguez: 2/2 (23-29). Tripla di Marcelo Dip (23-32). Brutto momento per la Viola: Donati dalla media, Idiaru da 3, scossa neroarancio! (28-32). Dip in lunetta: 2/2 (28-34). Tripla di Ani! Bisceglie chiama timeout sul boato del PalaCalafiore (31-34). Ruba palla la Viola, Idiaru scappa sulla sirena… 2 punti! (33-34). Si chiude il primo tempo.