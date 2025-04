Villa San Giovanni, Forza Italia: “al fianco dell’imprenditore Ionà”

StrettoWeb

“Come rappresentanti politici del territorio e di un partito che ha sempre tutelato la libertà imprenditoriale e lo sviluppo delle attività produttive, vero motore della nostra economica, non possiamo non esprimere il nostro sentimento di vicinanza e di solidarietà verso l’imprenditore Ionà, colpito da un gravissimo attentato che ha lasciato un segno indelebile, e non solo in termini materiali, nell’ azienda da lui guidata e in tutti i suoi dipendenti e collaboratori”. E’ quanto scrive in una nota il Coordinamento Comunale di Forza Italia di Villa San Giovanni. “Una giornata triste, purtroppo l’ennesima, nel dover raccontare dei fatti di cronaca che vogliono limitare lo sviluppo produttivo del nostro territorio, creare panico e paura negli stessi lavoratori e nei familiari dell’imprenditore Ionà che, con coraggio e determinazione, ha scelto la nostra area industriale per lo sviluppo ed il consolidamento della propria azienda”, rimarca la nota.

“Non si può rimanere in silenzio”

“Non si può rimanere in silenzio e pertanto è assolutamente fondamentale una risposta dello Stato e delle sue articolazioni alle quali rinnoviamo la massima fiducia per il lavoro svolto sino ad oggi e per quello che faranno in futuro affinché siano sconfitti il malaffare e le logiche criminali che stanno dietro questi avvenimenti che colpiscono oggi l’imprenditore, ma che hanno riguardato amministratori e liberi cittadini che non intendono piegarsi a questa mentalità criminale“, evidenzia la nota.

“Come forza politica Villese, a nome del partito e di tutti coloro che credono nella politica quale mezzo di crescita del territorio ed avversi totalmente a simili atti, ribadiamo la nostra vicinanza, il nostro impegno politico e sociale affinché si scriva la parola fine a tutto ciò che ancora una volta infanga il buon nome di un territorio che ha bisogno di ben altro per crescere e non di simili avvenimenti che gettano ombre e creano sconforto in ognuno di Noi”, conclude la nota.

