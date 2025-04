Ora è ufficiale: Val Gallico-Virtus Rosarno si gioca al Granillo. Confermata l’indiscrezione di StrettoWeb

StrettoWeb

La partita tra Asd Val Gallico ed Asd Virtus Rosarno, in programma domenica 4 maggio e valevole per l’ultima giornata del girone B del campionato di Promozione, si disputerà allo Stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria (ore 15,30). A darne notizia è lo stesso Val Gallico, confermando l’indiscrezione di ieri di StrettoWeb in merito alla disputa del match nell’impianto di calcio più grande e importante della città.

Qualche settimana usufruirono dello stadio prima il Catona e poi la ReggioRavagnese, ora è il turno del Val Gallico, che domenica ha intenzione di difendere il terzo posto. Di fronte, però, la capolista, che con un punto si garantirebbe il salto ufficiale in Eccellenza.

