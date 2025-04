Calcio, Val Gallico-Rosarno si gioca al Granillo? Le ultime: gli ospiti si giocano il salto in Eccellenza

StrettoWeb

Così come già accaduto qualche weekend fa, con il Catona e la ReggioRavagnese, questa domenica un’altra partita – che non riguarda la Reggina – potrebbe giocarsi allo stadio “Granillo”, che ricordiamo essere di proprietà del Comune di Reggio Calabria. La partita in questione è il big match del girone B di Promozione tra il Val Gallico (3°) e la la Virtus Rosarno (1ª). Si tratta dell’ultima giornata della stagione regolare: con un punto, la squadra ospite si garantirebbe il salto in Eccellenza. Dal canto suo, invece, la compagine di casa vorrebbe mantenere la terza posizione, importante per giocare in casa il primo turno playoff. La classifica, in vetta, è cortissima, con ben quattro squadre raccolte in sei punti (Rosarno 59, Stilo Monasterace 56, Val Gallico 54 e Gioiosa Jonica 53).

Secondo indiscrezioni raccolte da StrettoWeb, dunque, per motivi di ordine pubblico – probabilmente legati all’eventuale festa dei tifosi ospiti in caso di vittoria del campionato – si starebbe optando per far disputare la sfida allo stadio “Granillo” e non a Gallico. L’impianto di Via Galileo Galilei è “libero”, questa domenica, in quanto la Reggina è impegnata a San Cataldo per l’ultima del girone I di Serie D. In merito a Val Gallico-Rosarno, invece, si attende la decisione ufficiale: da capire se verrà confermato il “Granillo” oppure alla fine si giocherà a Gallico.

