Il Trapani non va ai playoff, Antonini è una furia: “vergogna, certe facce non le voglio più vedere”. La “punizione” ai giocatori

StrettoWeb

Una chance clamorosa, ma sprecata. Un’occasione d’oro, servita su un piatto d’argento. Il destino del Trapani, relativo alla qualificazione playoff, non dipendeva totalmente dai granata. Intanto, però, era necessario vincere, obbligatoriamente, contro una squadra alla disperata ricerca di punti salvezza, la Casertana. Vincere e sperare che il Giugliano, due punti più avanti, perdesse contro il Benevento, in difficoltà in questo girone di ritorno. La squadra campana ha effettivamente perso, ma il Trapani ha sprecato la chance perdendo a sua volta in casa contro la Casertana, che così si è salvata lasciando al Foggia la grana playout contro il Messina.

Prevedibile, quasi scontata, conoscendo il personaggio, l’ira del presidente Antonini a fine gara. Dove? Su “X”, social in cui esprime i suoi pensieri a caldo e a freddo. “Una sola parola…VERGOGNA;

Dispiace per chi ci ha creduto oltre al sottoscritto e per quei pochi giocatori che hanno lottato sino alla morte insieme a Sasà. Il resto sono l’emblema della stagione. Irrispettosi di tutto e tutti. Complimenti ai giocatori ed allo staff della Casertana che hanno vinto meritatamente ed hanno dimostrato ai loro avversari cosa significa attaccamento alla maglia e voglia di lottare per l’obiettivo. Ripartiremo consapevoli che certe facce non le vogliamo più neanche sentire nominare e che l’anno prossimo andremo prima sugli uomini e poi sulle qualità. Ora intanto li prepareremo bene per il prossimo anno facendoli allenare come promesso per 2 volte al giorno sino a giugno, lunedì esclusi. Almeno chi ancora sarà con noi il prossimo anno avrà una brillante preparazione atletica”, ha scritto.

E “punizione” sia, così come annunciato. La squadra non lascerà Trapani, nonostante il campionato concluso, ma si allenerà fino al termine della stagione, ovvero giugno. In un altro post, poi, l’imprenditore romano ha attaccato la Lega per quanto accaduto con Turris e Taranto. Il Trapani, tra le squadre del girone C, è stata una delle più penalizzate. “Conti alla mano, i 10 punti tolti per la squalifica di Taranto e Turris ci sono costati i play off. È chiaro che non dovremmo pagare per gli errori di terzi. Meriteremmo giustizia. Gli altri se ne fottono perché ne hanno beneficiato. Ma non è così che funziona. Anche perché 1 sola andrà in B e forse neanche del nostro girone e l’anno prossimo magari toccherà a qualcun altro. Quello che è successo quest’anno è di una gravita assoluta. Spero i legali trovino nelle prossime 48 ore gli estremi per agire legalmente contro chi ci ha derubato. Che poi noi abbiamo contribuito non ci sono dubbi e sono il primo critico, ma rimangono elementi oggettivi di tale gravità che meritano di essere attenzionati a ogni livello”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.